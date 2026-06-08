Национальные вооружённые силы сообщили об устранении возможной угрозы в воздушном пространстве Латвии. Это уже второй случай за понедельник, когда военным пришлось вводить и затем отменять режим повышенной готовности в восточных районах страны.

Национальные вооружённые силы (НВС) сообщили, что объявленная ранее возможная угроза воздушному пространству Латвии устранена.

Последнее предупреждение было объявлено в понедельник в 11:23 и затрагивало Резекненский, Балвский, Лудзенский и Краславский края, а также город Резекне. Позднее для части территории, включая Краславский и Лудзенский края, был введён режим угрозы воздушному пространству.

В настоящее время ограничения сняты, а военные сообщили, что опасность ликвидирована.

Это уже второй подобный инцидент за сегодняшний день. Утром предупреждение действовало в Алуксненском, Лудзенском, Балвском и Резекненском краях, а также в Резекне.

Позже стало известно, что французские истребители, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, уничтожили иностранный беспилотник в Латгале между Резекне и Карсавой.

По данным НВС, дрон оказался в воздушном пространстве Латвии в результате воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы.

Что важно знать: это первый подтверждённый случай уничтожения иностранного беспилотника, вторгшегося в воздушное пространство Латвии, с момента начала подобных инцидентов в регионе.

Около 10:30 военные уже сообщали об устранении угрозы, однако спустя менее часа было объявлено новое предупреждение для части Латгале.

За последние месяцы подобные сообщения стали появляться значительно чаще. В мае жители Латгале и Видземе неоднократно получали экстренные уведомления о возможных угрозах с воздуха. Некоторые беспилотники впоследствии падали или взрывались, а один из них был уничтожен над территорией Эстонии самолётом миссии НАТО.

Предполагается, что большинство таких случаев связано с беспилотниками, используемыми в российско-украинской войне, которые отклоняются от маршрута и оказываются вблизи или внутри воздушного пространства стран Балтии.

Несмотря на снятие последнего предупреждения, сегодняшние события стали самым серьёзным подобным инцидентом в Латвии за всё время наблюдения за залётами беспилотников и показали, что силы НАТО и НВС уже готовы не только отслеживать такие объекты, но и уничтожать их при необходимости.