В США разработчица программного обеспечения добилась права не использовать искусственный интеллект на работе. Сотрудница крупной технологической компании заявила, что обязательное применение ИИ противоречит её религиозным, этическим и экологическим убеждениям, и работодатель пошёл ей навстречу.

Вот отредактированный вариант с новым заголовком, лидом и более плавной подачей:

В США разработчице программного обеспечения разрешили отказаться от использования искусственного интеллекта на рабочем месте после того, как она сослалась на религиозные, экологические и этические причины. Об этом сообщает Business Insider.

Эрин Маус из Северной Каролины работает в крупной компании, связанной с технологиями и индустрией развлечений. В апреле она обратилась к руководству с просьбой сделать для неё исключение из корпоративных требований по использованию ИИ. По словам сотрудницы, обязательное применение подобных инструментов противоречит её убеждениям как последовательницы унитарианского универсализма.

Перед тем как подать официальный запрос, Маус проконсультировалась с юристом по трудовому праву и священнослужителем местной религиозной общины.

В середине мая компания удовлетворила её просьбу и освободила от необходимости использовать инструменты искусственного интеллекта в работе.

«Я пишу и проверяю свой код вручную, что сейчас звучит почти безумно», — рассказала 34-летняя Маус. При этом она отмечает, что ещё два года назад такой подход считался обычной практикой, поскольку альтернативных инструментов попросту не существовало.

Издание обращает внимание, что случай Маус является скорее исключением. В последние годы многие компании активно внедряют технологии искусственного интеллекта и не только требуют их использования сотрудниками, но и отслеживают уровень вовлечённости работников в работу с такими инструментами.

Дополнительный резонанс теме придало недавнее заявление Папы Римского Льва XIV, который предупредил о возможных рисках бесконтрольного развития искусственного интеллекта. По мнению понтифика, новые технологии могут представлять угрозу человеческому достоинству и способствовать сокращению рабочих мест.

После этих слов некоторые верующие стали рассматривать религиозные убеждения как возможное основание для отказа от использования ИИ на работе.

В США подобные обращения могут иметь юридические последствия. Федеральное законодательство обязывает работодателей учитывать просьбы сотрудников, если они основаны на искренних религиозных убеждениях, при условии, что выполнение таких требований не создаёт чрезмерных трудностей для компании.

История Эрин Маус показывает, что стремительное внедрение искусственного интеллекта уже порождает не только технологические, но и этические, религиозные и правовые вопросы. По мере того как ИИ становится частью повседневной работы миллионов людей, работодателям всё чаще приходится искать баланс между корпоративными требованиями и правом сотрудников следовать своим убеждениям.