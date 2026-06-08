Сборная Латвии по хоккею получила соперников на чемпионате мира 2027 года в Германии. Команде предстоят встречи сразу с двумя финалистами нынешнего мирового первенства — Финляндией и Швейцарией, а также с хозяевами турнира.

Сборная Латвии по хоккею на чемпионате мира 2027 года сыграет в группе А, где её соперниками станут действующий чемпион мира Финляндия и серебряный призёр Швейцария.

Турнир пройдёт в Германии с 14 по 30 мая 2027 года. Матчи группы А будут принимать арены в Мангейме.

Помимо Финляндии и Швейцарии, латвийской команде предстоят игры против Швеции, Германии, Австрии, Словении и вернувшейся в элитный дивизион Украины.

Таким образом, Латвия оказалась в одной группе сразу с двумя сильнейшими командами последнего чемпионата мира. При этом среди соперников есть и хорошо знакомые сборные, с которыми латвийские хоккеисты регулярно встречаются на крупнейших международных турнирах.

Вторая группа сыграет в Дюссельдорфе. Там выступят Канада, США, Чехия, Словакия, Дания, Норвегия, Венгрия и Казахстан.

Что важно знать: уже сейчас можно говорить о том, что борьба за выход в четвертьфинал в группе А будет крайне напряжённой. Помимо двух финалистов последнего чемпионата мира, в группе оказались также традиционно сильные сборные Швеции и Германии.

Для латвийской команды будущий чемпионат станет возможностью развить успех последних лет. В этом году сборная показала второй лучший результат в своей истории, заняв шестое место на мировом первенстве.

Напомним, чемпионат мира 2026 года завершился победой Финляндии, которая в финале в овертайме со счётом 1:0 обыграла Швейцарию. Бронзовые медали сенсационно завоевала Норвегия, впервые поднявшаяся на пьедестал мирового чемпионата.

До старта турнира в Германии еще почти год, однако состав групп уже позволяет оценить будущие расклады и уровень конкуренции, который ждёт латвийскую сборную.