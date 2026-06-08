Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Очень непростая группа: Латвия узнала соперников на ЧМ-2027 0 185

Спорт
Дата публикации: 08.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею
ФОТО: LETA

Сборная Латвии по хоккею получила соперников на чемпионате мира 2027 года в Германии. Команде предстоят встречи сразу с двумя финалистами нынешнего мирового первенства — Финляндией и Швейцарией, а также с хозяевами турнира.

Сборная Латвии по хоккею на чемпионате мира 2027 года сыграет в группе А, где её соперниками станут действующий чемпион мира Финляндия и серебряный призёр Швейцария.

Турнир пройдёт в Германии с 14 по 30 мая 2027 года. Матчи группы А будут принимать арены в Мангейме.

Помимо Финляндии и Швейцарии, латвийской команде предстоят игры против Швеции, Германии, Австрии, Словении и вернувшейся в элитный дивизион Украины.

Таким образом, Латвия оказалась в одной группе сразу с двумя сильнейшими командами последнего чемпионата мира. При этом среди соперников есть и хорошо знакомые сборные, с которыми латвийские хоккеисты регулярно встречаются на крупнейших международных турнирах.

Вторая группа сыграет в Дюссельдорфе. Там выступят Канада, США, Чехия, Словакия, Дания, Норвегия, Венгрия и Казахстан.

Что важно знать: уже сейчас можно говорить о том, что борьба за выход в четвертьфинал в группе А будет крайне напряжённой. Помимо двух финалистов последнего чемпионата мира, в группе оказались также традиционно сильные сборные Швеции и Германии.

Для латвийской команды будущий чемпионат станет возможностью развить успех последних лет. В этом году сборная показала второй лучший результат в своей истории, заняв шестое место на мировом первенстве.

Напомним, чемпионат мира 2026 года завершился победой Финляндии, которая в финале в овертайме со счётом 1:0 обыграла Швейцарию. Бронзовые медали сенсационно завоевала Норвегия, впервые поднявшаяся на пьедестал мирового чемпионата.

До старта турнира в Германии еще почти год, однако состав групп уже позволяет оценить будущие расклады и уровень конкуренции, который ждёт латвийскую сборную.

×
Читайте нас также:
#хоккей #Финляндия #спорт #Швейцария #Германия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Хочу уйти из тенниса»: Арина Соболенко эмоционально отреагировала на поражение от россиянки Шнайдер
Изображение к статье: Строительство стадиона
Изображение к статье: Паоло Николато
Изображение к статье: нападающий «Каролины Харрикейнз» Николай Элерс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Женщина рассматривает счет
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Состоится 11-й фестиваль Būtība. Все фото: butibafestival.com (Līga Baha)
Культура &
Изображение к статье: Посылки на конвейере
Наша Латвия
7
Изображение к статье: Как правильно мыть полы в квартире: рекомендации для различных покрытий
Люблю!
Изображение к статье: Ядерные державы наращивают арсеналы: эксперты бьют тревогу
В мире
Изображение к статье: Карта Латгале с отметкой Берзгальской волости, французский истребитель НАТО, беспилотник
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Женщина рассматривает счет
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Состоится 11-й фестиваль Būtība. Все фото: butibafestival.com (Līga Baha)
Культура &
Изображение к статье: Посылки на конвейере
Наша Латвия
7

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео