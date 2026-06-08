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Резкое падение Остапенко в рейтинге WTA: латвийская теннисистка потеряла семь позиций 0 141

Спорт
Дата публикации: 08.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алена Остапенко
ФОТО: twitter

Первая ракетка Латвии Алена Остапенко в обновлённом рейтинге WTA опустилась сразу на семь позиций и теперь занимает 36-е место. В то же время Дарья Семенистая улучшила своё положение и приблизилась к возвращению в первую сотню мирового рейтинга.

Лучшая теннисистка Латвии Алена Остапенко в новом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) потеряла семь позиций и опустилась на 36-е место. Для Остапенко это означает дальнейшее удаление от первой тридцатки мирового рейтинга, где она находилась большую часть последних сезонов.

Вторая ракетка страны Дарья Семенистая, напротив, улучшила своё положение. Она поднялась на восемь строчек и теперь занимает 102-е место, вплотную приблизившись к возвращению в топ-100.

Завершившая карьеру Анастасия Севастова опустилась на одну позицию и находится на 284-м месте.

Среди других латвийских теннисисток наиболее заметный прогресс показала Сабине Рутлаука. Она поднялась сразу на 53 позиции и заняла 746-е место, установив новый личный рекорд в рейтинге WTA.

Продвижение также показали Беатрисе Зелтиня, Элза Томасе и Даниэла Висмане, тогда как Аделина Лачинова, Диана Марцинкевич и Даниэла Дарта Фелдмане потеряли несколько позиций.

Что важно знать: несмотря на падение в одиночном рейтинге, Остапенко остаётся одной из сильнейших теннисисток мира в парном разряде.

В рейтинге пар Остапенко поднялась на четыре позиции и теперь занимает 10-е место в мире. Семенистая в парном рейтинге опустилась на 15 строчек и занимает 168-ю позицию.

На вершине мирового рейтинга по-прежнему находится Арина Соболенко. Второе место занимает Елена Рыбакина, а третье — Ига Швёнтек.

В первую десятку также входят Джессика Пегула, Аманда Анисимова, Мирра Андреева, Кори Гауфф, Элина Свитолина, Виктория Мбоко и Каролина Мухова.

В парном рейтинге лидерство сохраняет Катерина Синякова.

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#теннис #спорт #Дарья Семенистая
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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