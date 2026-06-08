Мировые ядерные державы продолжают активно модернизировать свои арсеналы, а процесс разоружения постепенно замедляется. Эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) считают, что мир может вступить в новый этап гонки вооружений.

Все девять государств, обладающих ядерным оружием, — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль — в 2025 году продолжили модернизацию своих ядерных арсеналов. Большинство из них развернули новые системы вооружений или средства доставки ядерных боезарядов. Об этом говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном 8 июня.

По данным института, на январь 2026 года мировой запас ядерных боеголовок составлял около 12 187 единиц. Из них примерно 9 745 находились в военных арсеналах и могли быть использованы при необходимости. Около 4 012 боеголовок размещены на ракетах и самолетах, а от 2 100 до 2 200 находятся в состоянии высокой боевой готовности на баллистических ракетах. Практически весь этот арсенал принадлежит России и США.

После окончания холодной войны количество ядерного оружия в мире постепенно сокращалось, поскольку темпы утилизации старых боеголовок в США и России превышали производство новых. Однако аналитики SIPRI предупреждают, что эта тенденция может измениться. По их оценке, разоружение замедляется, а развертывание новых систем ускоряется.

Старший научный сотрудник SIPRI Ханс Кристенсен отметил, что ядерные державы всё чаще откладывают или игнорируют обязательства по разоружению, что способствует усилению глобальной гонки вооружений. Директор института Карим Хаггаг добавил, что угрозу усугубляют развитие новых технологий, ослабление механизмов контроля над вооружениями и растущая геополитическая напряженность.

Россия и США сохраняют доминирование

Россия и США по-прежнему контролируют около 83% мировых запасов ядерных боеголовок. Хотя размеры их арсеналов в 2025 году существенно не изменились, обе страны продолжают масштабные программы модернизации.

В докладе отмечается, что на российские программы повлияли западные санкции и значительные расходы, связанные с войной против Украины. Испытания межконтинентальной ракеты «Сармат» завершились неудачей, однако крылатая ракета «Буревестник» после ряда предыдущих проблем успешно прошла испытания на дальность более 14 тысяч километров.

Также Россия начала строительство инфраструктуры для размещения ракетного комплекса «Орешник» на территории Беларуси. В мае 2026 года этот комплекс был применён против Украины в неядерном оснащении.

Эксперты отмечают, что ожидаемого резкого роста числа российских нестратегических боеголовок пока не произошло. Однако в перспективе российский арсенал может увеличиться за счёт размещения большего количества боеголовок на существующих носителях.

Дополнительную неопределённость создаёт завершение действия договора СНВ-3 в феврале 2026 года.

Соединённые Штаты также сталкиваются с трудностями при модернизации своих ядерных сил. Программы перевооружения испытывают проблемы с финансированием и планированием, что приводит к удорожанию проектов и риску задержек. Ситуацию осложняет инициатива Дональда Трампа по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол», стоимость которой оценивается в 1,2 триллиона долларов.

Китай стремительно наращивает потенциал

Наиболее быстрыми темпами ядерный арсенал увеличивает Китай. По оценкам SIPRI, к началу 2026 года КНР располагала примерно 620 боеголовками.

Пекин уже разместил сотни ракет в трёх крупных районах шахтного базирования на севере страны и продолжает строительство новых объектов. В настоящее время возводится ещё около 30 шахт на востоке Китая.

Даже если к 2030 году китайский арсенал превысит тысячу боеголовок, он всё равно будет значительно уступать запасам России и США.

Европа усиливает ядерное сдерживание

На фоне изменений в мировой безопасности европейские государства также пересматривают свою оборонную стратегию.

В марте 2026 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении увеличить французский ядерный арсенал и перестать раскрывать его точные размеры. Париж уже ведёт консультации по вопросам ядерного сотрудничества с Германией и Великобританией.

Ряд европейских стран, включая Германию, выразили заинтересованность в создании дополнительных механизмов ядерного сдерживания наряду с существующей системой НАТО.

Великобритания, в свою очередь, решила приобрести 12 истребителей F-35A, способных нести американские ядерные бомбы. Это решение стало отходом от политики денуклеаризации Королевских ВВС, которой Лондон придерживался с 1990-х годов.

Эксперты SIPRI предупреждают, что мир постепенно отходит от эпохи сокращения ядерных арсеналов. На фоне ухудшения международной обстановки, ослабления договоров о контроле над вооружениями и ускоренной модернизации ядерных сил риск новой глобальной гонки вооружений становится всё более реальным.