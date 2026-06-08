По данным венской наблюдательной службы по нетерпимости к христианам OIDAC, в Германии в 2024 году зафиксирован 471 случай насилия против них; по всей Европе задокументировано более 2200 инцидентов, связанных с вероисповеданием христиан.

В 2024 году в Германии 471 христианин стал жертвой насилия из-за своей веры. Об этом свидетельствует статистика Обсерватории по вопросам нетерпимости к христианам и дискриминации христиан в Европе (OIDAC). Это неправительственная организация со штаб-квартирой в Вене. Данные за 2025 год пока отсутствуют. По словам главы OIDAC Анны Танг в интервью Deutschlandfunk, Германия уже несколько лет остаётся одним из лидеров в этом отношении.

Эта цифра складывается из статистики Федерального министерства внутренних дел Германии (BMI) по "политически мотивированной преступности" и случаев, зафиксированных OIDAC. По данным организации, в 2024 году Германия после Франции была страной с наибольшим числом антихристианских инцидентов в Европе.

Во Франции нападения на христиан в 2025 году выросли до 843 случаев, сообщает Le Monde. Это на 9% больше по сравнению с 2024 годом. Большинство инцидентов связано с повреждением имущества, по данным французского МВД, на которые ссылается издание.

В целом по Европе в 2024 году было зафиксировано 2 211 случаев преступлений на почве ненависти к христианам, сообщает OIDAC. Из них 274 - это нападения на людей. К таковым относят как физические атаки, так и угрозы. В 2023 году было зарегистрировано 2 444 случая, из которых 232 - нападения на людей. Эти данные основаны на полицейской статистике, данных ОБСЕ, местных организаций и "независимых исследований", как их называет сама OIDAC.

Директор Анна Танг заявила Euronews, что основой является международно признанная методология ОБСЕ по преступлениям на почве ненависти. Согласно ей, речь должна идти о реальном преступлении, мотивированном предубеждением. При нападениях на религиозные объекты - церкви, синагоги или мечети - ОБСЕ в целом исходит из возможного мотива ненависти и рекомендует соответствующую классификацию.

При преступлениях, совершенных из враждебности к христианам, большинство подозреваемых составляют граждане Германии, говорится в ответе (источник на немецком языке) федерального правительства на запрос фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), направленный в начале 2025 года. Из 107 установленных подозреваемых 75 являются немцами, далее следуют 10 граждан Сирии и 7 граждан Афганистана.

Речь идет о данных за 2024 год (по состоянию на 10 декабря 2024 года). По информации властей, по всей стране было зарегистрировано 228 преступлений, мотивированных враждебностью к христианам, "включая одно совершённое убийство, 14 случаев причинения телесных повреждений и 52 эпизода повреждения имущества".

Аня Танг в беседе с Euronews также указала на высокую долю латентных преступлений и отметила, что недавно опубликованные рекомендации ОБСЕ по борьбе с преступлениями на почве ненависти в отношении христиан указывают на "повышенную уязвимость новообращённых в христианство и христиан с миграционным происхождением" и на то, что о многих нападениях они часто не сообщают в полицию.

Так, в Котбусе в апреле неизвестные совершили акт вандализма в подъезде дома евангелического пастора. В мае прошлого года, по данным rbb, неизвестные, среди прочего, вырезали свастику на деревянной двери одной из берлинских церквей.

Федеральное министерство внутренних дел в своей статистике (источник на немецком языке) по разделу "политически мотивированная преступность" насчитало в 2024 году 337 преступлений, мотивированных враждебностью к христианам, что на 21,7 % больше, чем в 2023 году, когда было зарегистрировано 277 таких правонарушений.

Министерство внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия по запросу фракции АдГ в ландтаге распределило случаи следующим образом: в 2025 году из зарегистрированных инцидентов 41 был связан с религиозной идеологией, 18 - с иностранной идеологией, 14 - с правым экстремизмом и 4 - с левым. Остальные отнесены к "прочим категориям".

Представитель Германской конференции католических епископов в интервью газете Rheinische Post посетовал на всё более жесткие акты вандализма в церквях. "Здесь уже не осталось никаких табу", - добавил он. По его словам, окурки оставляют перед святыми изображениями, намеренно повреждаются молитвенники и сборники церковных песен. Существует "серая зона актов вандализма в церквях, которые не отражены в полицейской статистике".