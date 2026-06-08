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Огромный столб дыма над Чёрным морем: после атаки дронов загорелась нефтебаза в Новороссийске 0 154

В мире
Дата публикации: 08.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Удар по Новороссийску
ФОТО: twitter

В ночь на понедельник украинские беспилотники атаковали российский порт Новороссийск. После удара возник пожар на нефтебазе «Грушовая» — одном из крупнейших объектов нефтяной инфраструктуры региона.

Крупный пожар произошёл на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске после атаки украинских беспилотников в ночь на понедельник. Об этом сообщают российские источники и местные жители, публикующие фотографии и видеозаписи с места происшествия.

На кадрах, распространившихся в социальных сетях, видны мощное пламя и густой чёрный дым, поднимающийся над территорией нефтяного терминала.

Нефтебаза «Грушовая» считается одним из ключевых объектов нефтяной инфраструктуры Новороссийска — крупнейшего российского порта на Чёрном море. Через этот район проходят значительные объёмы экспорта нефти и нефтепродуктов.

Пока официальной информации о масштабах ущерба и возможных последствиях для работы объекта не опубликовано.

Что важно знать: Новороссийск остаётся одной из наиболее важных точек российской экспортной инфраструктуры. Поэтому атаки на объекты в районе порта привлекают особое внимание как из-за их экономического значения, так и из-за возможного влияния на логистику поставок.

Нефтебаза «Грушовая» уже не впервые становится целью подобных атак. Вместе с расположенным рядом нефтеналивным комплексом «Шесхарис» она подвергалась ударам беспилотников и ранее.

Последняя известная атака на эти объекты произошла 23 мая.

В последние месяцы Украина регулярно наносит удары по нефтебазам, нефтеперерабатывающим предприятиям и объектам топливной инфраструктуры на территории России. Киев рассматривает такие объекты как часть системы обеспечения российских военных действий.

На данный момент информация о пострадавших не поступала. Также не сообщается, удалось ли полностью локализовать пожар.

Ситуация показывает, что нефтяная инфраструктура на юге России продолжает оставаться одной из основных целей дальнобойных ударов украинских беспилотников.

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#Украина #безопасность #экспорт #дроны #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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