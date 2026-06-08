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Новый символ Китая: как мост высотой 625 метров изменил жизнь тысяч людей 1 246

Lifenews
Дата публикации: 08.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Новый мост Хуацзян через Большой каньон в китайской провинции Гуйчжоу.

Новый мост Хуацзян через Большой каньон в китайской провинции Гуйчжоу стал не только инженерным рекордсменом, но и настоящим двигателем перемен для местных жителей. Благодаря масштабному инфраструктурному проекту отдаленные районы получили удобное транспортное сообщение, современную связь и мощный приток туристов.

Мост Хуацзян, расположенный на юго-западе Китая, считается самым высоким мостом в мире. Его дорожное полотно находится на высоте 625 метров над рекой, а общая длина сооружения достигает 2890 метров. Главный пролет моста составляет 1420 метров.

Для туристов грандиозное сооружение быстро стало популярной достопримечательностью и местом для эффектных фотографий. Однако для жителей региона его значение гораздо глубже. Новый транспортный маршрут обеспечил удобный выезд на автомагистраль и сократил время поездок с нескольких часов до нескольких минут.

После открытия моста в сентябре 2025 года в провинцию Гуйчжоу начали активно приезжать путешественники. Одновременно власти и частные компании стали инвестировать в развитие цифровой инфраструктуры, включая сети 5G и современные телекоммуникации.

Рост туристического потока положительно сказался на местной экономике. В регионе открываются новые рестораны, магазины, гостиницы и семейные гостевые дома, создаются дополнительные рабочие места.

Как отмечают журналисты Associated Press, побывавшие в регионе во время специального пресс-тура, улучшение транспортной доступности и качества связи помогает развитию не только территорий рядом с мостом, но и более удаленных населенных пунктов.

Одним из таких мест стал древний город Тяньлун Тунпу, расположенный более чем в 100 километрах от моста. Его история насчитывает свыше 600 лет. Поселение было основано во времена династии Мин как военный форпост, а сегодня известно своими уникальными представлениями оперы Dixi с деревянными масками и военной тематикой.

Местные жители отмечают, что благодаря социальным сетям и улучшенной инфраструктуре интерес к городу заметно вырос. Все больше туристов приезжают сюда, чтобы познакомиться с традиционной культурой и историей региона.

История моста Хуацзян показывает, что крупные инфраструктурные проекты способны не только устанавливать мировые рекорды, но и менять жизнь целых регионов. Новые дороги, связь и туристический интерес помогают отдаленным районам привлекать инвестиции, сохранять культурное наследие и создавать новые возможности для развития местных сообществ.

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#туризм #инвестиции #развитие #культура #технологии #инфраструктура #экономика #Китай
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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