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«Такого вокального материала давно не было». Раймонд Паулс представил новую фаворитку 2 859

Lifenews
Дата публикации: 08.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Раймонд Паулс

Маэстро Раймонд Паулс заявил, что планирует создать новую концертную программу с молодой джазовой певицей Гердой Тимротой. По словам композитора, её голос произвёл на него настолько сильное впечатление, что он сразу решил предложить сотрудничество.

На концерте-презентации книги о Янис Петерс зрителей ждал неожиданный сюрприз, пишет nra.lv со ссылкой на Privātā Dzīve. В финале вечера на сцену вышла молодая джазовая исполнительница Герда Тимрота, которая исполнила песню на стихи Петерса в собственной джазовой интерпретации.

Представляя певицу публике, Раймонд Паулс не обошёлся без фирменного юмора.

«Когда я ей позвонил, первым делом спросил: у тебя есть муж?» — пошутил маэстро со сцены.

Однако за шуткой последовало вполне серьёзное признание. Композитор сообщил, что уже работает над идеей сольной программы для молодой исполнительницы и рассчитывает подготовить её к середине июля.

Герда Тимрота известна не только как перспективная джазовая вокалистка, но и как дочь ведущего новостей TV3 Гирта Тимротса.

По словам Паулса, впервые он услышал её выступление в записи с фестиваля Pink Noise Riga. Услышанного оказалось достаточно, чтобы принять решение о сотрудничестве.

«Звучит превосходно! Она великолепно поёт по-английски, умеет импровизировать. Я с удовольствием ей помогу, потому что вижу — это настоящий талант. Такого вокального материала давно не было», — отметил маэстро.

За последние десятилетия через творческие проекты Раймонда Паулса прошли многие латвийские исполнители, а его поддержка не раз становилась важным этапом в карьере молодых музыкантов. Теперь в центре внимания композитора оказалась Герда Тимроте, которую он считает одной из самых интересных молодых вокалисток последних лет.

Если планы будут реализованы, уже этим летом публика сможет услышать новую программу, созданную специально для молодой джазовой певицы.

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#музыка #Раймонд Паулс
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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