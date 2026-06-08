Пока миллионы туристов штурмуют Париж, Барселону, Рим и греческие острова, в Европе остаются десятки удивительных мест, которые сохранили свою природную красоту, аутентичность и спокойную атмосферу.

Новый путеводитель The Most Underrated Places in Europe от Rough Guides собрал самые недооцененные пляжи, острова и прибрежные регионы, где можно увидеть другую Европу — без толп отдыхающих и завышенных цен.

Настоящая магия Европы нередко скрывается в малоизвестных уголках побережья, которые способны удивить даже опытных путешественников. Как пишет Daily Mail, в новом путеводителе The Most Underrated Places in Europe собраны десятки направлений, сочетающих природную красоту, богатую историю, гастрономию и атмосферу уединения.

Среди них — Аландские острова в Финляндии, природный парк Кабо-де-Гата-Нихар в Испании, португальская Компорта, литовская Куршская коса, полуостров Фишланд-Дарс-Цингст в Германии, албанский Ксамиль, французский Леж-Кап-Ферре, хорватский остров Лошинь, греческий Пелион и итальянская Прочида.

Авторы путеводителя уделили внимание не только малоизвестным пляжам и побережьям, но и недооцененным культурным центрам, гастрономическим регионам и винодельческим направлениям. Всего в книгу вошли 97 локаций по всей Европе.

«От кристально чистых вод Ксамиля, который называют европейскими Мальдивами, до деревянных набережных Компорты и белоснежных пляжей Леж-Кап-Ферре — Европа буквально переполнена впечатляющими пляжами, побережьями и островами», — отмечает издание.

Аландские острова, Финляндия

Аландские острова — автономный регион Финляндии, где большинство жителей говорят на шведском языке. Архипелаг насчитывает около 6700 островов и привлекает путешественников нетронутыми пляжами, спокойной природой и размеренным ритмом жизни.

Здесь можно проводить дни в саунах, паровых банях и на велосипедных маршрутах, проходящих через яблоневые сады. Любителям активного отдыха доступны рыбалка, яхтинг, каякинг и пешие прогулки. Более опытные путешественники могут попробовать скалолазание, боулдеринг и даже зимние конькобежные переходы на большие расстояния.

Столица архипелага Мариехамн очаровывает деревянной архитектурой конца XIX века, морским кварталом и музеями. А неподалеку от поселка Сунд расположен живописный замок Кастельхольм с историческим музеем под открытым небом.

Природный парк Кабо-де-Гата-Нихар, Испания

Вдали от многолюдных курортов Коста-дель-Соль находится природный парк Кабо-де-Гата-Нихар — один из самых необычных уголков южной Испании.

Этот охраняемый участок андалузского побережья славится вулканическими ландшафтами, скрытыми бухтами, коралловыми рифами и первозданной природой. Здесь сохранились небольшие рыбацкие деревушки с доступным жильем, а туристическая инфраструктура гармонично вписана в окружающую среду.

Компорта, Португалия

Компорта расположена на побережье региона Алентежу, рядом с эстуарием реки Саду. Это место известно широкими песчаными пляжами, сосновыми лесами, дюнами и рисовыми полями, которые меняют свой облик в зависимости от времени года.

Когда-то Компорта была практически неизвестна за пределами Португалии, но в последние годы стала популярным направлением среди ценителей спокойного отдыха. При этом строгие ограничения на строительство позволили сохранить природный характер региона и его расслабленную атмосферу.

Куршская коса, Литва

Куршская коса — уникальная песчаная полоса суши между Балтийским морем и Куршским заливом. Здесь путешественников ждут огромные дюны, густые леса и живописные морские пейзажи.

Туристы могут подняться на 52-метровую дюну Парнидис, отправиться на поиски янтаря, понаблюдать за тюленями и дельфинами или исследовать сосновые леса, где обитают лоси, олени и дикие кабаны.

Особый колорит месту придает рыбацкий поселок Нида с традиционной литовской кухней, свежими морепродуктами и знаменитым холодным свекольным супом šaltibarščiai.

Полуостров Фишланд-Дарс-Цингст, Германия

Этот протянувшийся вдоль Балтийского моря полуостров на северо-востоке Германии известен своими широкими пляжами, болотистыми ландшафтами и атмосферой полного спокойствия.

Еще в XIX веке сюда начали приезжать художники, благодаря чему регион сохранил особую творческую атмосферу. Сегодня здесь работают галереи, мастерские и художественные центры.

Полуостров особенно популярен среди любителей наблюдения за птицами. Весной и осенью здесь можно увидеть до 50 тысяч журавлей.

Ксамиль, Албания

Ксамиль часто называют «европейскими Мальдивами». Этот курорт на Албанской Ривьере известен прозрачной бирюзовой водой, песчаными пляжами и живописными горными пейзажами.

Поселок находится на территории национального парка Бутринт и предлагает не только пляжный отдых, но и знакомство с богатым историческим наследием региона.

Любители активного отдыха могут отправиться на катамаране или водном велосипеде к небольшим островам неподалеку. А всего в десяти минутах езды расположен древний город Бутринт, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь сохранились памятники, история которых насчитывает более двух тысяч лет — от греческих и римских построек до венецианских укреплений.

Леж-Кап-Ферре, Франция

На атлантическом побережье Франции Леж-Кап-Ферре давно считается одним из любимых мест отдыха самих французов.

Полуостров сочетает длинные песчаные пляжи, сосновые леса, рыбацкие поселки и уютные рестораны с морепродуктами. Атлантическая сторона особенно популярна среди серферов, тогда как спокойные воды залива подходят для семейного отдыха.

Здесь приятно проводить время за велосипедными прогулками, дегустацией устриц, неспешными ужинами у моря и прогулками по небольшим магазинам и бутикам.

Остров Лошинь, Хорватия

Лошинь считается одной из самых спокойных альтернатив популярным хорватским островам.

Здесь путешественников ждут сосновые рощи, уютные галечные бухты, живописные пляжи и атмосферные приморские города Нерезине и Мали-Лошинь.

Одним из самых популярных развлечений остаются морские прогулки для наблюдения за дельфинами в водах Адриатического моря.

Полуостров Пелион, Греция

Пелион расположен на востоке материковой Греции и славится густыми лесами, фруктовыми садами и многочисленными ручьями.

Благодаря гористому рельефу и сложной дорожной сети регион долгое время оставался в стороне от массового туризма. Многие местные деревни до сих пор соединены старинными каменными тропами.

Гора Пелион высотой 1651 метр считается одним из самых плодородных районов страны и известна своими яблоками, грушами и орехами.

Чтобы лучше познакомиться с местной культурой, путешественникам советуют посетить традиционные таверны tsipouradiko, где подают знаменитый греческий напиток ципуро и разнообразные закуски.

Прочида, Италия

Небольшой остров Прочида в Неаполитанском заливе остается одним из самых спокойных мест юга Италии.

Его длина составляет всего около трех километров, однако здесь можно найти лимонные сады, живописные рыбацкие деревни и уютные вулканические пляжи.

Прочида известна как место съемок фильмов «Почтальон» и «Талантливый мистер Рипли». Особой популярностью пользуются красочная гавань Марина-ди-Корричелла и ресторанчики района Марина-Кьяйолелла.

На острове сохранились очаровательные рыбацкие домики пастельных оттенков, а в местных ресторанах подают традиционную пасту spaghetti ai ricci di mare с морскими ежами и местное белое вино falanghina.

Пока самые известные европейские курорты продолжают страдать от овертуризма, на карте континента остается множество мест, где можно почувствовать настоящую атмосферу Европы. От финских архипелагов и литовских дюн до албанских пляжей и итальянских островов — эти направления предлагают не только красивые пейзажи, но и возможность увидеть Европу такой, какой она была до туристического бума.