Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ученые выяснили самый критический возраст, и дали важные рекомендации 0 218

Техно
Дата публикации: 08.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: В каждом периоде жизни можно найти свои радости.

В этот период зашкаливает уровень стресса, а также наблюдается нехватка финансов.

В жизни каждого человека рано или поздно наступает такой период, когда кажется, что всё идёт не так: денег нет, работа надоела, в личной жизни проблемы, да и вообще нет ни на что настроения — в общем, сплошной упадок сил и энергии! И нет, это не описание осенней депрессии, как многие могут подумать. Такой период может наступить у каждого человека. Хотите называйте это возрастным кризисом, а хотите «несчастным возрастом», но знать когда приблизительно стоит готовится к изменениям в настроении, пожалуй, стоит…

Ученые Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований выяснили, когда в жизни человека наступает «самый несчастный возраст». И это… барабанная дробь… 47-48 лет! В этот период зашкаливает уровень стресса, а также наблюдается нехватка финансов, начинают быстро седеть волосы.

3-13.jpg

Для подтверждения статистики ученые взяли данные примерно 500 тысяч человек из 145 стран мира. Разница между богатыми и бедными странами – небольшая.

Специалисты также добавляют, что «несчастный возраст» в принципе универсален и одинаков для людей независимо от пола, возраста, страны проживания, их семейного и социального положения. Авторы исследования считают, что истинная причина уныния кроется в биохимических процессах человеческого организма и еще объясняют это общим старением.

Но не спешите расстраиваться. Есть и хорошая новость! К 65-70 годам желание жить и возможность чувствовать себя счастливым снова возвращается к человеку и даже достигает пика в 80 лет.

×
Читайте нас также:
#возраст #счастье #старение #стресс #настроение #здоровье #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ученые обнаружили орган, который может влиять на долголетие и защиту от рака
Изображение к статье: Искусственные эмоции даются тем, кому их не хватает. Иконка видео
Изображение к статье: Действительно ли человечество запустило шестое массовое вымирание? Что говорят ученые
Изображение к статье: ИИ против будущих пандемий: создана вакцина, способная защитить даже от неизвестных коронавирусов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ее лица никогда не касался скальпель. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Инсульт.
Люблю!
Изображение к статье: Трамп на интервью
В мире
Изображение к статье: Вера Алдонина
Люблю!
Изображение к статье: Школа в Эдоле
Наша Латвия
Изображение к статье: Актер Дэвид Харбор
Культура &
Изображение к статье: Ее лица никогда не касался скальпель. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Инсульт.
Люблю!
Изображение к статье: Трамп на интервью
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео