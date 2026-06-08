В жизни каждого человека рано или поздно наступает такой период, когда кажется, что всё идёт не так: денег нет, работа надоела, в личной жизни проблемы, да и вообще нет ни на что настроения — в общем, сплошной упадок сил и энергии! И нет, это не описание осенней депрессии, как многие могут подумать. Такой период может наступить у каждого человека. Хотите называйте это возрастным кризисом, а хотите «несчастным возрастом», но знать когда приблизительно стоит готовится к изменениям в настроении, пожалуй, стоит…

Ученые Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований выяснили, когда в жизни человека наступает «самый несчастный возраст». И это… барабанная дробь… 47-48 лет! В этот период зашкаливает уровень стресса, а также наблюдается нехватка финансов, начинают быстро седеть волосы.

Для подтверждения статистики ученые взяли данные примерно 500 тысяч человек из 145 стран мира. Разница между богатыми и бедными странами – небольшая.

Специалисты также добавляют, что «несчастный возраст» в принципе универсален и одинаков для людей независимо от пола, возраста, страны проживания, их семейного и социального положения. Авторы исследования считают, что истинная причина уныния кроется в биохимических процессах человеческого организма и еще объясняют это общим старением.

Но не спешите расстраиваться. Есть и хорошая новость! К 65-70 годам желание жить и возможность чувствовать себя счастливым снова возвращается к человеку и даже достигает пика в 80 лет.