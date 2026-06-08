Национальные вооружённые силы раскрыли подробности первого в истории Латвии уничтожения иностранного беспилотника, вторгшегося в воздушное пространство страны. От первого сигнала сенсоров до удара истребителей НАТО прошло менее часа.

Утром в понедельник силы НАТО впервые уничтожили беспилотник, залетевший в воздушное пространство Латвии. Национальные вооружённые силы (НВС) рассказали, как развивались события от момента обнаружения цели до её ликвидации.

По словам заместителя начальника Объединённого штаба НВС по вопросам обеспечения бригадного генерала Каспара Здановскиса, первые данные о возможном движении дрона в сторону Латвии были получены утром от системы сенсоров.

В 9:20 НВС объявили жёлтый уровень предупреждения о возможной воздушной угрозе в Лудзенском, Балвском и Алуксненском краях. Одновременно по тревоге были подняты истребители НАТО, которые начали отслеживать ситуацию.

Военные наблюдали, что объект продолжает движение над территорией страны. В 9:40 в Лудзенском и Резекненском краях был объявлен уже оранжевый уровень предупреждения.

Согласно данным НВС, беспилотник оказался в воздушном пространстве Латвии после воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы, которые могли изменить его маршрут.

После визуального подтверждения цели командование НАТО приняло решение об её уничтожении. В 10:05 французские истребители, участвующие в миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии, сбили дрон.

Беспилотник был уничтожен в Берзгальской волости Резекненского края — в малонаселённой местности между Резекне и Карсавой.

Что важно знать: от первого предупреждения до уничтожения объекта прошло всего 45 минут. Это показывает, насколько быстро сейчас организовано взаимодействие между НВС и силами НАТО в случае подобных угроз.

По предварительным данным, никто из жителей не пострадал, а гражданская инфраструктура повреждений не получила.

Сейчас военнослужащие обследуют место падения обломков. К работе привлечены также сотрудники Государственной полиции. Специалисты должны установить происхождение беспилотника, его тип и окончательно убедиться в отсутствии каких-либо последствий на земле.

Министр обороны Райвис Мелнис заявил, что пока невозможно точно определить ни страну происхождения аппарата, ни его модель. Он также отказался уточнять, каким именно вооружением был уничтожен дрон.

При этом министр отметил, что Латвии необходимо развивать системы противодействия беспилотникам, которые позволят эффективно реагировать на подобные угрозы без чрезмерных затрат.

По словам Здановскиса, одним из факторов успешной операции стало совершенствование системы наблюдения. За последнее время НВС улучшили возможности получения и анализа данных, что позволило быстрее идентифицировать цель и принять решение.

Военные не исключают, что подобные инциденты могут повторяться и в дальнейшем. В последние месяцы на востоке Латвии уже неоднократно фиксировались случаи появления беспилотников, предположительно связанных с войной между Россией и Украиной.

Однако сегодняшний случай стал первым, когда нарушивший воздушное пространство Латвии иностранный дрон был обнаружен, идентифицирован и уничтожен силами НАТО.