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Люди не знали о болезни: во время недели тестирования в Риге выявили новые случаи гепатита С 0 88

Наша Латвия
Дата публикации: 08.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Медицинский работник проводит анализ крови

Изображение: BB.lv/AI.

В Рижской Восточной клинической университетской больнице (РАКУС) подвели итоги недели бесплатного тестирования на ВИЧ и гепатит С. У семи посетителей были обнаружены антитела к вирусу гепатита С, тогда как новых случаев ВИЧ зафиксировано не было.

Неделя бесплатного тестирования на ВИЧ и гепатит С в Рижской Восточной клинической университетской больнице (РАКУС) позволила выявить семь случаев наличия антител к вирусу гепатита С. При этом ни одного нового случая заражения ВИЧ зарегистрировано не было.

Всего с 25 по 29 мая в рамках акции было проведено 231 исследование — 116 тестов на гепатит С и 115 тестов на ВИЧ.

По данным больницы, положительный результат теста на гепатит С получили семь человек. После получения результатов специалисты лаборатории связались с пациентами, объяснили дальнейшие шаги и рекомендовали обратиться к гепатологу или инфектологу для уточняющих обследований и оценки необходимости лечения.

Как выяснилось, для большинства участников этот результат не стал неожиданностью. У пяти из семи человек диагноз уже был установлен ранее. Ещё один случай был впервые зафиксирован именно во время тестирования в РАКУС. Другой пациент ранее уже знал о наличии антител, однако до сих пор не обращался к специалисту для дальнейшего наблюдения и лечения.

Что важно знать: наличие антител ещё не всегда означает активную инфекцию, однако требует дополнительного обследования у врача. Именно поэтому после положительного результата пациентам рекомендуют пройти дальнейшую диагностику.

Медики напоминают, что и ВИЧ, и гепатит С могут годами протекать практически без симптомов. Многие люди узнают о заболевании случайно — во время профилактических обследований или тестирования.

Главный врач стационара «Латвийский центр инфектологии» РАКУС, профессор Байба Розентале рекомендует проходить тестирование на ВИЧ и гепатит С как минимум раз в год, особенно если в жизни были ситуации, связанные с потенциальным риском заражения.

По словам специалистов, раннее выявление инфекции значительно повышает эффективность лечения и помогает избежать серьёзных осложнений. Сегодня лечение ВИЧ позволяет контролировать заболевание и сохранять высокое качество жизни, а гепатит С в большинстве случаев поддаётся полному излечению.

Статистика показывает, что число новых случаев ВИЧ в Латвии постепенно снижается. Если в 2022 году было зарегистрировано 229 новых случаев, то в 2024 году — 180. Одновременно растёт доля пациентов с гепатитом С, у которых одновременно выявлена ВИЧ-инфекция.

В РАКУС подчёркивают, что бесплатное и конфиденциальное тестирование остаётся одним из самых эффективных способов вовремя обнаружить заболевание и начать лечение до появления серьёзных проблем со здоровьем.

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#здравоохранение #медицина #Латвия #ВИЧ #профилактика #лечение #статистика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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