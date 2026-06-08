Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

После серии инцидентов с дронами: в Латвии снова объявили предупреждение о воздушной угрозе 0 325

Наша Латвия
Дата публикации: 08.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Контрольная комната военной обороны

Изображение: BB.lv/AI.

ФОТО: скриншот видео TV3

Национальные вооружённые силы Латвии утром в понедельник объявили предупреждение о возможной угрозе в воздушном пространстве на востоке страны. Речь идёт о территориях Алуксненского, Балвского и Лудзенского краёв.

Национальные вооружённые силы (НВС) сообщили о новом предупреждении, связанном с возможной угрозой в воздушном пространстве Латвии.

С 9:18 утра понедельника режим повышенного внимания действует в Алуксненском, Балвском и Лудзенском краях, расположенных вблизи восточной границы страны.

Военные подчёркивают, что на данный момент от жителей не требуется никаких дополнительных действий. Если ситуация изменится, население будет проинформировано через систему сотового оповещения, которая направит инструкции непосредственно на мобильные телефоны.

В НВС отмечают, что воздушное пространство Латвии постоянно контролируется как национальными силами, так и союзниками по НАТО. Кроме того, в последние месяцы на восточной границе были усилены подразделения противовоздушной обороны.

Что важно знать: предупреждение не означает, что угроза уже подтверждена. Оно вводится в случаях, когда датчики фиксируют объект или ситуацию, требующую дополнительной проверки.

Подобные сигналы в Латвии звучат уже не впервые. В начале июня аналогичное предупреждение было объявлено в Алуксненском крае после того, как датчики зафиксировали неизвестный объект. Тогда поднятые по тревоге самолёты миссии НАТО не подтвердили наличие беспилотника.

В течение мая жители Латгале и Видземе также несколько раз получали предупреждения через систему сотового оповещения. Эти случаи были связаны с беспилотными летательными аппаратами, которые приближались к воздушному пространству Латвии или пересекали границу.

Некоторые из таких дронов впоследствии упали или взорвались, а один беспилотник был уничтожен истребителем миссии НАТО над территорией Эстонии.

По оценкам специалистов, большинство подобных инцидентов связано с беспилотниками, задействованными в войне между Россией и Украиной, которые сбиваются с курса или оказываются вблизи границ стран Балтии.

Тема безопасности воздушного пространства в последние месяцы остаётся одной из наиболее чувствительных для Латвии. После серии подобных инцидентов власти усилили контроль на восточной границе и расширили меры реагирования на потенциальные угрозы.

Пока никаких подтверждений того, что нынешнее предупреждение связано с конкретным беспилотником или другим объектом, не поступало. Военные продолжают мониторинг ситуации.

×
Читайте нас также:
#НАТО #Латвия #безопасность #угроза #беспилотники
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
3
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Коррупция в университетской аудитории
Изображение к статье: Антибиотик. Эксклюзив!
Изображение к статье: Летний дождь и люди на улице
Изображение к статье: Налоги на пенсию. Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Раймонд Паулс Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Учения по спасению утопающих
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Прочида, Италия.
Lifenews
Изображение к статье: Сколько дней может держаться температура при прорезывании зубов у ребенка
Люблю!
Изображение к статье: Руби Франке с семьей. Иконка видео
ЧП и криминал
Иконка видео
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Раймонд Паулс Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Учения по спасению утопающих
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Прочида, Италия.
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео