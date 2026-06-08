Национальные вооружённые силы Латвии утром в понедельник объявили предупреждение о возможной угрозе в воздушном пространстве на востоке страны. Речь идёт о территориях Алуксненского, Балвского и Лудзенского краёв.

Национальные вооружённые силы (НВС) сообщили о новом предупреждении, связанном с возможной угрозой в воздушном пространстве Латвии.

С 9:18 утра понедельника режим повышенного внимания действует в Алуксненском, Балвском и Лудзенском краях, расположенных вблизи восточной границы страны.

Военные подчёркивают, что на данный момент от жителей не требуется никаких дополнительных действий. Если ситуация изменится, население будет проинформировано через систему сотового оповещения, которая направит инструкции непосредственно на мобильные телефоны.

В НВС отмечают, что воздушное пространство Латвии постоянно контролируется как национальными силами, так и союзниками по НАТО. Кроме того, в последние месяцы на восточной границе были усилены подразделения противовоздушной обороны.

Что важно знать: предупреждение не означает, что угроза уже подтверждена. Оно вводится в случаях, когда датчики фиксируют объект или ситуацию, требующую дополнительной проверки.

Подобные сигналы в Латвии звучат уже не впервые. В начале июня аналогичное предупреждение было объявлено в Алуксненском крае после того, как датчики зафиксировали неизвестный объект. Тогда поднятые по тревоге самолёты миссии НАТО не подтвердили наличие беспилотника.

В течение мая жители Латгале и Видземе также несколько раз получали предупреждения через систему сотового оповещения. Эти случаи были связаны с беспилотными летательными аппаратами, которые приближались к воздушному пространству Латвии или пересекали границу.

Некоторые из таких дронов впоследствии упали или взорвались, а один беспилотник был уничтожен истребителем миссии НАТО над территорией Эстонии.

По оценкам специалистов, большинство подобных инцидентов связано с беспилотниками, задействованными в войне между Россией и Украиной, которые сбиваются с курса или оказываются вблизи границ стран Балтии.

Тема безопасности воздушного пространства в последние месяцы остаётся одной из наиболее чувствительных для Латвии. После серии подобных инцидентов власти усилили контроль на восточной границе и расширили меры реагирования на потенциальные угрозы.

Пока никаких подтверждений того, что нынешнее предупреждение связано с конкретным беспилотником или другим объектом, не поступало. Военные продолжают мониторинг ситуации.