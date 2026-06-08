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Латвию накроют ливни и грозы: синоптики объявили жёлтое предупреждение 0 352

Наша Латвия
Дата публикации: 08.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Летний дождь и люди на улице
ФОТО: LETA

В понедельник погода в Латвии будет неспокойной. На востоке страны ожидаются продолжительные сильные дожди, а в ряде районов Курземе и Земгале возможны грозы с ливнями и градом.

Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях в разных частях Латвии. Уже в понедельник восточные районы страны окажутся под влиянием зоны осадков, которая придёт со стороны Беларуси и принесёт сильный дождь.

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, интенсивные осадки могут продолжиться не только в течение дня, но и в ночь на вторник.

Одновременно жёлтое предупреждение объявлено во многих районах Курземе и Земгале. Во второй половине дня здесь ожидаются грозы, которые местами могут сопровождаться сильными ливнями и градом.

Наиболее сложная погодная ситуация прогнозируется в тех районах, где грозовые облака будут формироваться локально. В таких случаях количество осадков за короткое время может быть значительным.

Что важно знать: сильные ливни способны вызвать временное подтопление отдельных улиц и ухудшение условий движения на дорогах. Во время грозы также возможны кратковременные порывы ветра и снижение видимости.

Несмотря на осадки, день останется сравнительно тёплым. Максимальная температура воздуха составит от +17 до +24 градусов.

В Риге погода начнёт ухудшаться во второй половине дня. Облачность постепенно увеличится, а к вечеру возможны дождь и гроза. Температура воздуха в столице поднимется примерно до +23 градусов.

По данным синоптиков, погодные условия в регионе определяются областью повышенного атмосферного давления, тогда как над Беларусью усиливается циклон, который и влияет на развитие осадков в Латвии.

Таким образом, начало недели пройдёт под знаком переменчивой погоды: восток страны столкнётся с затяжными дождями, а западные и центральные районы — с локальными грозами и ливнями.

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#Рига #погода #Латвия #гроза #дождь
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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