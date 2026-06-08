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Железная дорога Латвии теряет грузы: компания предупреждает о рисках для финансовой устойчивости 1 115

Бизнес
Дата публикации: 08.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Люди спешат на электричку
ФОТО: LETA

В первом квартале 2026 года концерн Latvijas dzelzceļš (LDz) столкнулся с дальнейшим сокращением грузоперевозок и ростом убытков. Несмотря на меры экономии, в компании предупреждают, что из-за внешних факторов и продолжающегося падения объёмов перевозок поддерживать финансовое равновесие становится всё сложнее.

Концерн Latvijas dzelzceļš начал 2026 год с ухудшения финансовых показателей. За первые три месяца года оборот компании сократился на 8,8% и составил 48,1 миллиона евро, а убытки выросли более чем в два раза — до 1,8 миллиона евро.

Главной причиной остаётся продолжающееся снижение объёмов грузоперевозок. В первом квартале по инфраструктуре LDz было перевезено 1,85 миллиона тонн грузов, что на 18,3% меньше, чем годом ранее.

Наиболее заметное сокращение произошло именно в грузовом сегменте. Пробег грузовых поездов уменьшился почти на 19%, тогда как в пассажирских перевозках наблюдался небольшой рост — на 1%.

Несмотря на общее падение объёмов, железная дорога продолжает обслуживать широкий спектр грузов. Крупнейшую долю перевозок сейчас составляют зерно, продукты его переработки, семена и фрукты — почти 40% общего объёма. На втором месте находятся нефть и нефтепродукты с долей около 25%.

Что важно знать: сегодня Latvijas dzelzceļš уже не зависит от транзита из России и Беларуси в той степени, как раньше. Компания пытается переориентироваться на новые рынки и наращивать внутренние перевозки, однако полностью компенсировать потерянные объёмы пока не удаётся.

В отчёте руководства отмечается, что благодаря многолетней программе сокращения расходов предприятие смогло сохранить относительную финансовую стабильность даже на фоне снижения доходов. Однако этих мер становится недостаточно.

В компании предупреждают, что в 2026 году могут возникнуть трудности с выполнением условий финансового равновесия. Среди факторов риска упоминается и нестабильная международная ситуация, включая конфликт на Ближнем Востоке, который влияет на транспортные и логистические рынки.

При этом пассажирские перевозки остаются сравнительно стабильными. За первый квартал железной дорогой воспользовались 4,64 миллиона пассажиров, что лишь на 2,5% меньше показателя прошлого года.

Несмотря на сложную ситуацию, LDz продолжает инвестировать в инфраструктуру. За первые три месяца года объём капиталовложений превысил 12 миллионов евро.

Параллельно компания готовит новую стратегию развития до 2030 года. Документ уже разработан и сейчас проходит согласование с государственными учреждениями.

Финансовые результаты первого квартала показывают, что главной задачей для Latvijas dzelzceļš остаётся поиск новых источников грузов и адаптация к рынку, который после геополитических изменений последних лет существенно изменился.

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#инвестиции #финансы #транспорт #логистика #грузоперевозки #бизнес #экономика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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