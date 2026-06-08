Более половины жителей Венесуэлы поддерживают переход на доллар США в качестве основной валюты страны, сообщает The Bloomberg. Люди надеются, что это поможет справиться с одной из самых высоких в мире инфляций.

Согласно опросу американского исследовательского центра AtlasIntel, проведенному по заказу Bloomberg News, 31 % респондентов поддерживают долларизацию экономики, а еще 26 % решительно одобряют такую меру. Для сравнения: против или категорически против высказались в общей сложности 30 % опрошенных.

Тем временем инфляция продолжает ускоряться. По данным Центрального банка Венесуэлы, в апреле годовой рост потребительских цен достиг примерно 600 %. В декабре этот показатель составлял 475 %. Из-за роста цен жители страны сталкиваются с падением покупательной способности и сложной ситуацией на рынке труда.

На этом фоне настроения в обществе продолжают ухудшаться. В мае 79 % участников опроса назвали экономическую ситуацию в стране плохой. Это на два процентных пункта больше, чем месяцем ранее.

Недовольство затронуло и отношение к власти. Рейтинг неодобрения временно исполняющей обязанности президента Делси Родригес вырос до 59 %. По сравнению с апрелем показатель увеличился почти на 12 процентных пунктов. Это самый резкий скачок с января, когда Николас Мадуро был захвачен американскими силами, а Родригес возглавила страну.

Одновременно на десять процентных пунктов выросла и доля граждан, которые негативно оценивают работу правительства.

После отстранения Мадуро идея полной долларизации стала заметно популярнее. Сейчас этот вопрос активно обсуждают на общественных площадках в Каракасе, а также среди экономистов и аналитиков в социальных сетях.

При этом экономика Венесуэлы уже несколько лет фактически частично использует доллар. Еще в 2019 году власти смягчили ограничения на операции с американской валютой. Это произошло на фоне масштабных отключений электроэнергии и гиперинфляции. Однако многие работники по-прежнему получают зарплату в боливарах, а ни правительство Венесуэлы, ни администрация президента США Дональда Трампа пока официально не поддержали полный переход на доллар.

Опрос также показал отношение венесуэльцев к еще одной инициативе, которую в этом месяце упомянул Дональд Трамп. Речь идет о его предложении сделать Венесуэлу 51-м штатом США. Почти 50 % респондентов заявили, что не согласны или категорически не согласны с такой идеей. Поддерживают или полностью поддерживают ее около 21 % опрошенных.

Исследование AtlasIntel проводилось с 21 по 25 мая. В нем приняли участие 3626 совершеннолетних жителей Венесуэлы. Статистическая погрешность опроса составляет плюс-минус два процентных пункта.