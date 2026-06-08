Рижский городской суд приступает к рассмотрению уголовного дела против бывшего руководителя Дома Москвы Эдуарда Цеховала. По версии прокуратуры, он продолжал сдавать помещения в аренду и получать доходы несмотря на санкции Евросоюза и заморозку связанных с объектом активов.

В понедельник Рижский городской суд начнёт рассмотрение уголовного дела против бывшего руководителя Дома Москвы Эдуарда Цеховала, которого обвиняют в нарушении санкций Европейского союза, введённых против России после её вторжения в Украину.

Согласно обвинению, Цеховал, возглавляя представительство Московского центра международного сотрудничества в Латвии, продолжал использовать объект на улице Марияс несмотря на действовавшие ограничения.

Прокуратура утверждает, что ещё после введения санкций финансовые активы учреждения были заморожены, а сама недвижимость оказалась под запретом на использование в целях получения дохода. Несмотря на это, по версии следствия, помещения продолжали сдаваться в аренду. Следователи считают, что таким образом обеспечивалось дальнейшее финансирование деятельности представительства и получение денежных средств в обход санкционного режима.

Что важно знать: дело касается не самого факта владения недвижимостью, а предполагаемого использования объекта после введения ограничений ЕС. Европейские санкции запрещают извлекать экономическую выгоду из замороженных активов и имущества, находящегося под контролем лиц, включённых в санкционные списки.

По данным прокуратуры, Московский центр международного сотрудничества находился под контролем структур, связанных с руководством Москвы, в отношении которого действуют санкции Евросоюза.

Фигурантом дела первоначально была также бывшая руководительница учреждения Светлана Зайцева. Однако её материалы выделены в отдельное производство, поскольку она находится за пределами Латвии и объявлена в розыск.

Уголовное производство было начато Службой государственной безопасности в ноябре 2023 года. После завершения расследования материалы передали в прокуратуру для предъявления обвинений.

Параллельно с уголовным процессом продолжалась и судьба самого здания. В начале 2024 года Сейм принял специальный закон о передаче Дома Москвы в собственность государства в интересах национальной безопасности.

Позднее объект был передан Министерству финансов. Планируется, что после продажи здания на аукционе вырученные средства будут направлены на поддержку Украины. Однако до настоящего времени реализовать объект на торгах не удалось.

Судебный процесс станет одним из наиболее заметных в Латвии дел, связанных с практическим применением санкций ЕС против российских государственных структур и связанных с ними активов.