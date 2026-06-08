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Как увеличить урожай огурцов без особых усилий 0 191

Дом и сад
Дата публикации: 08.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как увеличить урожай огурцов без особых усилий

Правильный выбор соседей для огурцов может значительно повысить урожай.

 

Чтобы получить богатый урожай огурцов, достаточно высадить рядом с ними подходящие растения. Это поможет вам избежать избытка огурцов.

Для успешной посадки рядом с огурцами выбирайте растения, обладающие следующими характеристиками:

Соседние растения должны требовать те же удобрения, что и огурцы;

Растения должны принадлежать к разным семействам;

Между ними не должно быть конкуренции за солнечный свет, влагу и питательные вещества.

Не забывайте о правиле севооборота: регулярно меняйте растения, высаживаемые рядом с огурцами.

Наилучшие соседи для огурцов, обладающие всеми перечисленными качествами, это:

Лук, который помогает отпугивать вредителей, включая тлю;

Соя, бобы и горох, которые обогащают почву азотом;

Разные виды капусты – это обеспечит хороший урожай как огурцов, так и кочанов;

Кукуруза, которая защитит от солнца и поможет сохранить влагу.

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