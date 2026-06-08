Правильный выбор соседей для огурцов может значительно повысить урожай.
Чтобы получить богатый урожай огурцов, достаточно высадить рядом с ними подходящие растения. Это поможет вам избежать избытка огурцов.
Для успешной посадки рядом с огурцами выбирайте растения, обладающие следующими характеристиками:
Соседние растения должны требовать те же удобрения, что и огурцы;
Растения должны принадлежать к разным семействам;
Между ними не должно быть конкуренции за солнечный свет, влагу и питательные вещества.
Не забывайте о правиле севооборота: регулярно меняйте растения, высаживаемые рядом с огурцами.
Наилучшие соседи для огурцов, обладающие всеми перечисленными качествами, это:
Лук, который помогает отпугивать вредителей, включая тлю;
Соя, бобы и горох, которые обогащают почву азотом;
Разные виды капусты – это обеспечит хороший урожай как огурцов, так и кочанов;
Кукуруза, которая защитит от солнца и поможет сохранить влагу.
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