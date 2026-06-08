Высадка помидоров на постоянное место — важный этап для дачников.

Урожай помидоров во многом зависит от правильной высадки и последующей подкормки растений. Существует три удобрения, которые опытные дачники рекомендуют использовать после посадки помидоров в открытый грунт.

Настой из травы

Одним из популярных способов подкормки является использование настоя из одуванчиков, крапивы и других трав, растущих на участке. Для приготовления настоя ведро заполняют на 1/3 рубленой травой, заливают водой и оставляют на 10 дней. Перед использованием раствор разбавляют в соотношении 1:10.

Навоз

Навоз — простое, но эффективное удобрение, которое очень любят помидоры. Для его приготовления 1 часть навоза заливают 10 частями воды и настаивают хотя бы день. Поливать растения следует по влажному грунту.

Дрожжи и сыворотка

Третье удобрение готовится из дрожжей и сыворотки. Для этого смешивают 10 г сухих дрожжей, 1 стакан сыворотки, 500 г золы и 200 г куриного помета. Средство настаивают на протяжении недели, а перед применением разводят водой в соотношении 1:10.