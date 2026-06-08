Мощное землетрясение магнитудой 7,8 у южного побережья Филиппин привело к человеческим жертвам и масштабным разрушениям. После подземных толчков в ряде стран Тихоокеанского региона были объявлены предупреждения о цунами, однако позже угрозу отменили.

На Филиппинах в результате землетрясения магнитудой 7,8 погибли по меньшей мере восемь человек, более 200 получили ранения. Сильные подземные толчки были зафиксированы у побережья на юге архипелага, сообщает NOS.

Наибольший ущерб пришелся на остров Минданао, где сообщается о серьезных разрушениях и обрушении зданий. В числе пострадавших населенных пунктов оказался город Генерал-Сантос с населением около 700 тысяч человек.

После основного землетрясения специалисты зарегистрировали не менее 16 афтершоков. Самый сильный из них достиг магнитуды 6,5.

Президент Филиппин обратился к жителям прибрежных районов с призывом временно покинуть опасные зоны и подняться на возвышенности.

Предупреждение о цунами

Поскольку эпицентр землетрясения находился в море, службы наблюдения зафиксировали риск возникновения цунами. Предупреждения были объявлены в Индонезии, Японии и ряде других государств региона.

У берегов Индонезии наблюдались приливные волны высотой около одного метра. Информация о возможном ущербе в результате их воздействия пока уточняется.

Позднее Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил, что непосредственная угроза для прибрежных районов миновала.

Спасательные и экстренные службы продолжают оценивать последствия стихии на Филиппинах. Власти предупреждают, что ситуация может осложняться повторными подземными толчками, поэтому жителям пострадавших районов рекомендуется соблюдать меры безопасности и следовать указаниям спасателей.