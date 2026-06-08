Правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна получает более 50% голосов на парламентских выборах в Армении. Предварительные результаты указывают на то, что действующий глава правительства сохраняет мандат на продолжение курса реформ и сближения с Европейским союзом.

Партия «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна лидирует на парламентских выборах, свидетельствуют предварительные результаты после обработки почти трети бюллетеней.

По данным Центральной избирательной комиссии, правящая политическая сила набирает 51,2% голосов. Её ближайший конкурент — оппозиционная партия «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна — получает около 23%.

В новый парламент также проходят ещё две оппозиционные силы. «Альянс Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна набирает 9,9% голосов, а партия «Процветающая Армения» под руководством Гагика Царукяна — 4,1%.

Явка на выборах составила почти 59%, что свидетельствует о высоком интересе общества к голосованию.

Эти выборы рассматривались как одно из важнейших политических событий последних лет в Армении. Фактически избирателям предлагалось определить дальнейшее направление развития страны — продолжение курса Никола Пашиняна или усиление влияния сил, выступающих за более тесные отношения с Россией.

Что важно знать: даже после ухудшения отношений с Москвой Пашинян не заявляет о разрыве союзнических связей с Россией. Вместо этого он выступает за так называемую сбалансированную внешнюю политику, предполагающую развитие отношений одновременно с Западом и региональными партнёрами.

Во время предвыборной кампании Пашинян неоднократно подчёркивал, что его главной целью остаётся укрепление независимости страны, развитие демократических институтов и продвижение реформ при поддержке Европейского союза.

Одновременно премьер-министр связывал исход выборов с будущими отношениями Армении и Азербайджана. По его словам, голосование стало выбором между продолжением мирного процесса и риском возврата к новому военному конфликту.

Особое внимание к выборам было приковано и за пределами Армении. На фоне заметного охлаждения отношений между Ереваном и Москвой российские власти не скрывали своей обеспокоенности политическим курсом армянского руководства.

За день до голосования армянские правоохранительные органы сообщили о задержании 40 человек по подозрению в подкупе избирателей. Среди задержанных оказались и представители партии «Сильная Армения».

Хотя подсчёт голосов ещё продолжается, опубликованные результаты позволяют говорить о том, что Пашинян сохраняет сильные позиции и получает возможность продолжить реализацию своего политического курса на ближайшие годы.