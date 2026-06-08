Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение ограничить доступ в Латвии к российской торговой платформе Wildberries и ряду других сайтов. Власти считают, что размещённый на этих ресурсах контент может представлять угрозу для информационного пространства и национальной безопасности страны.

В Латвии будет заблокирован доступ к российской торговой платформе Wildberries, а также к нескольким другим популярным российским интернет-ресурсам. Такое решение принял Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP).

Информация об этом опубликована в официальном издании «Latvijas Vēstnesis».

Согласно решению совета, на платформе Wildberries были выявлены товары с символикой, связанной с Россией, Советским Союзом и войной России против Украины.

Помимо Wildberries, ограничения коснутся также ряда российских сайтов, включая информационные, спортивные и книжные ресурсы. В список вошли companies.rbc.ru, Championat.com, Sovsport.ru, Labirint.ru, LiveLib.ru, v1.ru и ast.ru.

В NEPLP считают, что на этих интернет-ресурсах распространяется контент, который оправдывает российскую военную агрессию против Украины, поддерживает российские претензии на оккупированные украинские территории и способствует формированию положительного отношения к российской государственной политике.

Что важно знать: блокировка коснётся не только основных адресов сайтов, но и их зеркальных копий. Это означает, что провайдерам придётся ограничивать доступ и к альтернативным версиям ресурсов, созданным для обхода блокировок.

Интернет-провайдерам поручено незамедлительно начать выполнение решения. При попытке открыть заблокированные сайты пользователи будут перенаправляться на специальную информационную страницу проекта «nelegalssaturs.lv».

Подобные решения NEPLP принимает регулярно с начала полномасштабной войны России против Украины. Ранее в Латвии уже был ограничен доступ к десяткам российских телеканалов, новостных порталов и других интернет-ресурсов.

Решение совета может быть обжаловано в Административном районном суде в течение месяца. Однако даже в случае подачи жалобы блокировка вступает в силу сразу и продолжает действовать до принятия судебного решения.

Таким образом, список российских интернет-ресурсов, доступ к которым ограничен в Латвии, вновь расширился и теперь включает одну из крупнейших торговых платформ региона.

Напомним, 21 сентября 2021 года магазин Wildberries официально объявлял о заходе на рынки Латвии, Литвы и Эстонии, однако после февраля 2022 года активная деятельность в Балтии была свернута. Торговая площадка принадлежит Татьяне Ким. В этом году она занимает вторую строчку самых богатых людей России с 8,1 млрд долларов капитала.