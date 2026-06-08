Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему у кошек могут лысеть лапы: советы экспертов 0 43

В мире животных
Дата публикации: 08.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему у кошек могут лысеть лапы: советы экспертов

Регулярный осмотр питомца поможет выявить возможные проблемы.

 

Иногда на лапах кошек можно заметить лысые участки. Нужно ли по этому поводу волноваться?

В большинстве случаев причин для беспокойства нет. Если кошка ведет активный образ жизни, много бегает и прыгает, шерсть на задних лапках может просто стираться.

Чаще всего с этой проблемой сталкиваются владельцы черных кошек.

Также такая реакция может быть связана с контактом с напольным покрытием. Если рядом с "голыми" участками нет покраснений и раздражения, а поведение животного не изменилось, то переживать не стоит.

Эксперты подчеркивают, что важно обратить внимание на состояние шерсти. Если она густая и блестящая, то все в порядке. В случае, если шерсть выглядит не очень хорошо, стоит рассмотреть возможность смены корма на более качественный или добавить витаминные добавки.

Как правило, проблему можно решить достаточно быстро.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Правда ли, что все рыжие кошки – самцы, а трехцветные – самки?
Изображение к статье: Почему ленивцы выглядят ленивыми?
Изображение к статье: Как запах бананов может разозлить самца мыши
Изображение к статье: Почему домашний пес может не ладить с другими собаками: причины и рекомендации

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Эта Ириша чудо как хороша. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: На границе Эстонии и России снова образовались очереди у КПП «Нарва»
В мире
Изображение к статье: Дорожные работы и пробка на шоссе
Наша Латвия
Изображение к статье: Медведь в Японии
В мире
Изображение к статье: Поезд Гранд сервис экспресс
В мире
1
Изображение к статье: Катерина Ковальчук и Гарик Харламов
Люблю!
Изображение к статье: Эта Ириша чудо как хороша. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: На границе Эстонии и России снова образовались очереди у КПП «Нарва»
В мире
Изображение к статье: Дорожные работы и пробка на шоссе
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео