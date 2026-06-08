Иногда на лапах кошек можно заметить лысые участки. Нужно ли по этому поводу волноваться?

В большинстве случаев причин для беспокойства нет. Если кошка ведет активный образ жизни, много бегает и прыгает, шерсть на задних лапках может просто стираться.

Чаще всего с этой проблемой сталкиваются владельцы черных кошек.

Также такая реакция может быть связана с контактом с напольным покрытием. Если рядом с "голыми" участками нет покраснений и раздражения, а поведение животного не изменилось, то переживать не стоит.

Эксперты подчеркивают, что важно обратить внимание на состояние шерсти. Если она густая и блестящая, то все в порядке. В случае, если шерсть выглядит не очень хорошо, стоит рассмотреть возможность смены корма на более качественный или добавить витаминные добавки.

Как правило, проблему можно решить достаточно быстро.