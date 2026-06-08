«Родственник получает латвийскую пенсию, но проживает за пределами ЕС. Его пенсия как нерезидента в Латвии облагается налогом с первого евро.

Сейчас налоговая служба его страны задает ему вопросы по поводу налогов с этой пенсии. Вопрос: где и как можно получить справку, подтверждающую, что он УЖЕ уплатил налоги с этого дохода (латвийской пенсии) в Латвии, чтобы избежать двойного налогообложения. И возможно ли получить такую справку на английском языке?»

Отвечает Кристине Аугсткалне — Яунберзиня:

– Свидетельство о доходах, полученных нерезидентом, и о подоходном налоге с физических лиц, уплаченном в Латвийской Республике (Приложение 6 к Постановлению Кабинета Министров № 899 от 21 сентября 2010 г. «Порядок применения Закона «О подоходном налоге с физических лиц») выдается плательщиком дохода и утверждается СГД.

Таким образом, в описанной ситуации родственнику следует обратиться к плательщику пенсии - Государственному агентству социального страхования.