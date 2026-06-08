Ассоциация работников сиротских судов Латвии не согласилась с рядом выводов омбудсмена Карины Палковой, которая ранее призвала кардинально реформировать существующую систему. Представители отрасли считают, что проблемы защиты прав детей нельзя объяснять работой только одного учреждения.

Ассоциация работников сиротских судов Латвии выступила с критикой доклада омбудсмена Карины Палковой, в котором предлагается пересмотреть нынешнюю модель работы сиротских судов и провести масштабную реформу системы защиты прав детей.

Председатель правления ассоциации Тайга Зиемеле заявила, что в документе содержатся противоречия и недостаточно обоснованные выводы. По её словам, эффективность защиты прав ребёнка зависит от работы всей системы, а не только сиротских судов.

В ассоциации считают, что многие проблемы в докладе связываются преимущественно с деятельностью сиротских судов без должного учёта роли социальных служб, судов, медицинских учреждений и других вовлечённых структур.

Одним из спорных моментов названа оценка продолжительности судебных процессов. Представители отрасли отмечают, что на сроки рассмотрения дел влияют не только заключения сиротских судов, но и нехватка экспертов, загруженность судов, повторные запросы документов и действия участников процесса.

По словам Зиемеле, нередко судебные разбирательства затягиваются настолько, что сиротским судам приходится готовить новые заключения, поскольку ранее собранная информация уже теряет актуальность.

Ассоциация также не согласна с утверждением, что сиротские суды недостаточно хорошо знают детей, которых приходится помещать во внесемейный уход. В экстренных ситуациях главной задачей является обеспечение безопасности ребёнка, поэтому полная информация о его потребностях не всегда может быть собрана до принятия первичного решения.

Что важно понимать: спор касается не отдельных процедур, а будущего всей системы защиты детей в Латвии. Омбудсмен предлагает фактически отказаться от нынешней модели сиротских судов, тогда как представители отрасли считают, что проблему следует решать через улучшение работы всей системы.

При этом в ассоциации признают, что изменения действительно необходимы. Среди основных проблем называются нехватка специалистов, высокая нагрузка на сотрудников и усложнение рассматриваемых дел. Также требуется укрепление единых стандартов качества и улучшение сотрудничества между различными учреждениями.

Представители сиротских судов выразили сожаление, что выводы доклада не обсуждались с профессионалами отрасли ещё на этапе его подготовки. Ассоциация пригласила омбудсмена Карину Палкову встретиться 27 июня для обсуждения выводов документа и возможных путей совершенствования системы.

Напомним, ранее омбудсмен предложила два варианта реформы: передать функции сиротских судов судам и социальным службам либо создать централизованный Центр защиты детей с региональными подразделениями. По её мнению, существующая система больше не обеспечивает одинаковый уровень защиты прав детей во всех самоуправлениях страны.

Правительству предложено разработать новую модель до конца этого года, а внедрить её — к началу 2028 года.

Таким образом, дискуссия о будущем сиротских судов выходит на новый этап и может привести к одной из самых масштабных реформ системы защиты прав детей за последние годы.