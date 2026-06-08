В редакцию LA.LV пришло письмо от Аниты, мамы пятерых детей, которая живёт в Салдусском крае. Уже в начале письма она отмечает, что её не покидает мысль о том, что в нашей стране что-то «сломалось». Что она имеет в виду? Анита описывает свои наблюдения и опыт, которые отражают ситуацию.

В редакцию LA.LV пришло письмо от Аниты, мамы пятерых детей, которая живёт в Салдусском крае. Уже в начале письма она отмечает, что её не покидает мысль о том, что в нашей стране что-то «сломалось». Что она имеет в виду? Анита описывает свои наблюдения и опыт, которые отражают ситуацию.

Анита смотрела объявления о работе.

«Полная занятость на производстве — 850 евро брутто. Работа продавца — 830 евро брутто. Это означает примерно 600–700 евро после уплаты налогов. За полную ставку. За время человеческой жизни. За здоровье человека, его силы, нервы и усталость.

Мне хочется громко спросить: кто-нибудь из тех, кто принимает решения о налогах, ценах и зарплатах, сам пробовал выжить на такую зарплату? Не теоретически. Не в таблице Excel. А в реальной жизни.

С детьми. Со счетами за электричество. С ценами на продукты. Со стоматологом. Со школьными принадлежностями. С зимними сапогами для пятерых детей. С топливом. С лекарствами. С жизнью, где каждая непредвиденная ситуация может стать катастрофой», — риторически спрашивает мама пятерых детей.

Она хорошо знает, что сейчас цены на продукты растут почти каждый месяц — постепенно даже простая продуктовая корзина для семьи становится роскошью.

Женщина заметила, что всё больше людей в магазинах смотрят не на то, чтобы купить то, что им нужно, а то, что они могут себе позволить.

На предлагаемые зарплаты невозможно обеспечить даже элементарные потребности.

«Я хочу сказать кое-что очень важное: это ненормально. Ненормально, когда человек работает на полную ставку и живёт в постоянном стрессе.

Ненормально, когда матери не спят по ночам, думая о том, как оплатить счета. Ненормально, когда люди работают до изнеможения и всё равно живут на грани бедности.

Ненормально, что многие жители Латвии больше не живут — они просто терпят», — прямо высказывается Анита.

Она также ссылается на 109-ю статью Сатверсме, которая устанавливает, что каждый имеет право на социальное обеспечение. Статья 1 Сатверсме говорит о Латвии как о социально ответственном государстве. Но что на практике означает социально ответственное государство, если человек, который честно работает полный рабочий день, не способен обеспечить достойную жизнь себе и своим детям?

Анита продолжает: «Достойная жизнь не должна быть доступна только тем, кто родился в богатстве или живёт в столице. Мы очень часто говорим о патриотизме. О кризисе рождаемости. О семейных ценностях. О том, что люди уезжают. Но честно ли мы говорим о причинах? Потому что люди уезжают не только из-за денег. Люди уезжают из-за ощущения, что их труд и жизнь здесь не уважают. Человек не может долго жить только в режиме выживания. Это ломает нервную систему, отношения, здоровье и надежду. Это вызывает депрессию, выгорание и бессилие. И самое трагичное — то, что мы начинаем воспринимать это как норму. Но это не норма. Это социальная проблема».

Анита понимает, что и предпринимателям сейчас нелегко, что им тоже нужно платить налоги, считаться с высокими расходами, однако, по её мнению, в системе теряется человек — обычный работающий человек.

«И мне кажется, что в Латвии пришло время гораздо громче говорить об одном очень неудобном вопросе: какую жизнь в нашей стране сегодня способна обеспечить работа на полную ставку?

Потому что если человек, который работает каждый день, всё равно живёт в страхе и нужде, то это уже не только экономика. Это вопрос справедливости. Человеческого достоинства. Отношения государства к своим людям. Я всего лишь мама из латвийской глубинки. Но я знаю, что сейчас очень многие втайне чувствуют то же самое. Уставшие. Испуганные. И одновременно злые из-за того, что честный труд больше не гарантирует достойную жизнь», — возмущена Анита.