Длительная высокая температура приводит к потере прочности металла, а последующее заливание водой – к ускоренной коррозии.

Российский корвет проекта 20380 "Бойкий" Балтийского флота получил критические повреждения после удара украинского дальнобойного дрона FP-1. По оценкам аналитиков, эта атака фактически означает его уничтожение, пишет Defence Express.

Новые видеокадры пожара на корабле, пораженном 3 июня в сухом доке Кронштадтского морского завода, показали масштаб разрушений сразу после атаки – еще до начала активного тушения. Именно это, как отмечается, позволило более точно оценить первоначальное состояние повреждений.

На обнародованных материалах видно, что башенно-мачтовая конструкция корвета обрушилась внутрь корпуса. На ней размещались ключевые радиоэлектронные системы корабля, в частности:

-обзорная РЛС "Фурке-2";

-РЛС целеуказания "Монумент-А";

-навигационные радары МР-231-2;

-комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25.

В результате обрушения конструкции также были повреждены элементы пусковых установок противокорабельных ракет Х-35 комплекса "Уран".

Пожар, по данным наблюдений, охватил внутренние помещения за ходовой рубкой – именно там расположены боевые посты управления вооружением и системами корабля.

Особое внимание аналитики обращают на то, что огонь зафиксирован также в районе под мостиком, где расположены жилые помещения экипажа. Кроме того, в корпусе видны деформации, которые могут свидетельствовать о внутреннем взрыве.

Повреждения коснулись и района установки комплекса "Пакет-НК" – противоторпедных 324-мм аппаратов, расположенных рядом с машинным отделением. Это, вероятно, означает, что пожар мог охватить главную дизельную энергетическую установку корабля.

По свидетельствам очевидцев, к ликвидации пожара было привлечено 4–5 гидрантов, однако на момент начала тушения огонь уже активно развивался внутри корпуса.

Эксперты отмечают, что длительная высокая температура приводит к потере прочности металла, а последующее заливание водой – к ускоренной коррозии, что делает восстановление корабля крайне проблематичным.

По имеющимся данным, удар был нанесен украинским дальнобойным дроном FP-1 стоимостью около 55 тысяч долларов. В то же время стоимость корвета проекта 20380 по состоянию на 2021 год оценивается в 350–400 млн долларов.

Дрон преодолел более 900 км до цели, после чего, как подчеркивают аналитики, корабль фактически выведен из строя с критическими повреждениями, которые приравниваются к полному уничтожению боевой единицы.

Как сообщали СМИ, украинские дроны поразили в порту Кронштадт российский корвет "Бойкий" – носитель управляемого ракетного вооружения. Корвет находился на плановом ремонте с февраля 2026 года. Корабль ранее не подвергался ударам и был известен участием в операциях вблизи границ НАТО и сопровождением российского "теневого" нефтяного флота.