Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Арифметика войны: Украина вынесла российский корабль за $400 млн дроном за $55 тысяч 1 289

В мире
Дата публикации: 08.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: "Бойкому" если удастся вернуться в строй, то только через годы.

Длительная высокая температура приводит к потере прочности металла, а последующее заливание водой – к ускоренной коррозии.

Российский корвет проекта 20380 "Бойкий" Балтийского флота получил критические повреждения после удара украинского дальнобойного дрона FP-1. По оценкам аналитиков, эта атака фактически означает его уничтожение, пишет Defence Express.

Новые видеокадры пожара на корабле, пораженном 3 июня в сухом доке Кронштадтского морского завода, показали масштаб разрушений сразу после атаки – еще до начала активного тушения. Именно это, как отмечается, позволило более точно оценить первоначальное состояние повреждений.

На обнародованных материалах видно, что башенно-мачтовая конструкция корвета обрушилась внутрь корпуса. На ней размещались ключевые радиоэлектронные системы корабля, в частности:

-обзорная РЛС "Фурке-2";

-РЛС целеуказания "Монумент-А";

-навигационные радары МР-231-2;

-комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25.

В результате обрушения конструкции также были повреждены элементы пусковых установок противокорабельных ракет Х-35 комплекса "Уран".

Пожар, по данным наблюдений, охватил внутренние помещения за ходовой рубкой – именно там расположены боевые посты управления вооружением и системами корабля.

Особое внимание аналитики обращают на то, что огонь зафиксирован также в районе под мостиком, где расположены жилые помещения экипажа. Кроме того, в корпусе видны деформации, которые могут свидетельствовать о внутреннем взрыве.

Повреждения коснулись и района установки комплекса "Пакет-НК" – противоторпедных 324-мм аппаратов, расположенных рядом с машинным отделением. Это, вероятно, означает, что пожар мог охватить главную дизельную энергетическую установку корабля.

По свидетельствам очевидцев, к ликвидации пожара было привлечено 4–5 гидрантов, однако на момент начала тушения огонь уже активно развивался внутри корпуса.

Эксперты отмечают, что длительная высокая температура приводит к потере прочности металла, а последующее заливание водой – к ускоренной коррозии, что делает восстановление корабля крайне проблематичным.

По имеющимся данным, удар был нанесен украинским дальнобойным дроном FP-1 стоимостью около 55 тысяч долларов. В то же время стоимость корвета проекта 20380 по состоянию на 2021 год оценивается в 350–400 млн долларов.

Дрон преодолел более 900 км до цели, после чего, как подчеркивают аналитики, корабль фактически выведен из строя с критическими повреждениями, которые приравниваются к полному уничтожению боевой единицы.

Как сообщали СМИ, украинские дроны поразили в порту Кронштадт российский корвет "Бойкий" – носитель управляемого ракетного вооружения. Корвет находился на плановом ремонте с февраля 2026 года. Корабль ранее не подвергался ударам и был известен участием в операциях вблизи границ НАТО и сопровождением российского "теневого" нефтяного флота.

×
Читайте нас также:
#война РФ и Украины #дроны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Медведь в Японии
Изображение к статье: Поезд Гранд сервис экспресс
Изображение к статье: Землетрясение.
Изображение к статье: Владимир Зеленский и Роман Абрамович на фоне Киева

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ее лица никогда не касался скальпель. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Инсульт.
Люблю!
Изображение к статье: Трамп на интервью
В мире
Изображение к статье: Вера Алдонина
Люблю!
Изображение к статье: Школа в Эдоле
Наша Латвия
Изображение к статье: Актер Дэвид Харбор
Культура &
Изображение к статье: Ее лица никогда не касался скальпель. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Инсульт.
Люблю!
Изображение к статье: Трамп на интервью
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео