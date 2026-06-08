В мире снова стали популярны бейблейды – сборные волчки, которые появились в Японии в 1999 году. В них играют и взрослые, которые помнят игрушку с детства, и дети.

Правила простые. Участники раскручивают волчки и запускают их на специальную арену, где они сталкиваются друг с другом. Побеждает тот игрок, чей бейблейд выбивает волчок соперника за пределы арены.

Игрушку создали по мотивам традиционных японских волчков бэйгома. Она стала одним из главных хитов японской компании Tomy, которая в 2006 году объединилась с первоначальным разработчиком бейблейдов – компанией Takara. В компании уже заметили новый всплеск интереса к игрушке. Весной число публикаций о бейблейдах в социальных сетях резко выросло. Похожая тенденция наблюдается и на Тайване.

По данным Tomy, по всему миру за все время было продано 560 миллионов бейблейдов. Их поставляли более чем в 80 стран и регионов. Игрушка никогда полностью не исчезала с рынка. Производитель продолжал выпускать новые серии, которые сохраняли популярность в Японии и других странах.

Однако в начале этого года бейблейды снова оказались в центре внимания в Гонконге. Ролики с соревнованиями стали активно распространяться в социальных сетях. После этого жители города начали собираться на площадках и устраивать матчи.

Бейблейды стали популярны и среди семей с детьми. Родители играют вместе с сыновьями и дочерями или водят их на встречи, где можно сразиться с другими участниками.

Игрушки появились даже в городских школах. В этом месяце одна из начальных школ провела турнир по бейблейдам в рамках уроков естествознания. Дело в том, что победа в игре во многом зависит от законов физики.