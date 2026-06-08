Дом музыканта Андрея Макаревича в израильском поселке Керем-Махараль оказался в районе ракетного обстрела. В результате атаки были повреждены окна и территория возле дома, однако никто из членов семьи не пострадал.

На фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке дом Андрея Макаревича в поселке Керем-Махараль оказался в зоне ракетного обстрела. По сообщениям местных СМИ, атака велась со стороны Ирана.

В Сети появились кадры последствий удара. В доме были выбиты стекла, в том числе в детской комнате, а прилегающая территория оказалась усыпана металлическими осколками. К счастью, никто из членов семьи не пострадал. В момент происшествия Макаревич и его близкие возвращались домой после визита к друзьям.

Супруга музыканта Эйнат Кляйн отреагировала на случившееся с присущим ей чувством юмора и попыталась сохранить оптимизм несмотря на пережитый стресс.

«В общем, во всем следует видеть позитив: в гости сходили! На травке полежали! На огромные пожарные, полицейские, скорые машины посмотрели — кайф!» — написала она.

Напомним, Андрей Макаревич и гид-фотограф Эйнат Кляйн поженились в 2019 году. Четвертый брак музыканта вызвал большой общественный интерес, в том числе из-за значительной разницы в возрасте между супругами. Тем не менее за годы совместной жизни пара неоднократно демонстрировала крепкие и теплые отношения.

Сейчас супруги воспитывают четырехлетнего сына Эйтана. После свадьбы музыкант переехал в Израиль, где его жена жила много лет. Эйнат не раз рассказывала, что знакомит мужа с особенностями местной культуры и традиций.

«Я пишу диссертацию о еврейской мистике, а Андрей — прекрасный собеседник и слушатель. Мне кажется, я привношу очень многое в его еврейское образование», — рассказывала Кляйн в одном из интервью.

Помимо семейной жизни супругов объединяет и совместный бизнес. Они занимаются винодельческим проектом, названным в честь Эйнат, а также организуют тематические винные мероприятия в Израиле.

Эйтан стал четвертым ребенком музыканта. У Андрея Макаревича также есть дочери Дана и Анна, а также сын Иван. Последний пошел по творческому пути и снимался в ряде известных российских проектов, включая «Бой с тенью», «Слово пацана» и другие популярные сериалы и фильмы.

Несмотря на сложную обстановку в регионе и опасный инцидент рядом с домом, семья Андрея Макаревича не пострадала. Судя по реакции супругов, они стараются сохранять спокойствие и не терять присутствия духа даже в непростых обстоятельствах.