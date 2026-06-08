"К установленному сроку окончания подачи заявок на участие в торгах не подано ни одной заявки, в связи с чем процедура проведения торгов не состоялась", - говорится в выписке из протокола о результатах торгов.

РЖД объявили повторный аукцион по продаже Рижского вокзала в конце апреля. Первые торги, объявленные в начале марта, были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

В состав лота вошли здание вокзала 1901 года постройки площадью 3,9 тыс. кв. м, нежилое здание 1929 года постройки площадью 3,9 тыс. кв.м, а также коммуникации. Покупателю также обещали в долгосрочную аренду земельный участок площадью 13,7 тыс. кв.м.

Стартовая цена лота на двух аукционах составляла 4 млрд рублей (около 50 млн евро).

Отметим, что нечто похожее происходит с Домом Москвы в Риге. Он был конфискован Латвийским государством в январе 2024 года. Планировалось продать здание на аукционе, а вырученные деньги переслать Украине. Однако прошло уже восемь аукционов, цена была снижена с 3,57 миллиона евро до 2,142 миллиона евро, однако ни один покупатель на аукцион так и не заявился.