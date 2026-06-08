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Выдры способны решать головоломки и обучаться друг у друга 0 33

Люблю!
Дата публикации: 08.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Выдры способны решать головоломки и обучаться друг у друга

Несмотря на свои лапки.

 

Исследования показали, что выдры могут не только обучаться различным навыкам друг у друга, но и самостоятельно решать головоломки, сообщает Phys.org.

Ученые из Эксетерского университета провели эксперименты с азиатскими бескогтными выдрами (Aonyx cinereus) в нью-йоркском зоопарке, предлагая им «коробки-головоломки», содержащие как знакомую пищу, так и незнакомую естественную добычу. Выдры смогли самостоятельно разобраться, как извлечь мясо, несмотря на то, что впервые сталкивались с защитными механизмами на коробках.

Сначала животным предложили пять различных коробок-головоломок, в каждой из которых была видна фрикаделька — знакомая еда. Способы извлечения пищи варьировались: например, нужно было потянуть защелку за язычок или открыть клапан. Незнакомыми для выдр были радужная форель, береговые крабы и мидии. Из 20 участвовавших в исследовании выдр 11 особям удалось достать мясо из крабов и мидий, а также разделаться с форелью.

Результаты эксперимента также показали, что если обучить одну выдру извлекать еду заранее, она может передать часть этой информации своим сородичам.

Популяции азиатской короткопалой выдры в дикой природе сокращаются, и понимание их поведения может помочь в разработке программ сохранения вида,

— отметили ученые.

Азиатская бескоготная выдра — самая маленькая выдра в мире. Эти животные питаются моллюсками, крабами, рыбой и другими небольшими водными существами. Они обитают в мангровых и пресноводных болотах, встречаются в Индонезии, Южном Китае, Южной Индии, Азии и на Филиппинах. По классификации МСОП они входят в число уязвимых видов.

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