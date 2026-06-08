Некоторые виды спорта традиционно считаются самыми полезными для здоровья детей. Однако специалист по восстановлению опорно-двигательного аппарата Дмитрий Ходан уверен: даже популярные секции могут нести определенные риски для организма, особенно при регулярных и интенсивных тренировках.

Большинство родителей выбирают спортивные секции для детей не ради профессиональной карьеры, а для укрепления здоровья, развития выносливости и дисциплины. Тем не менее, по мнению тренера по восстановлению опорно-двигательного аппарата Дмитрия Ходана, некоторые виды спорта могут создавать дополнительную нагрузку на организм ребенка.

Специалист рассказал, в какие секции он не стал бы отдавать собственных детей и какие направления считает наиболее полезными.

Художественная гимнастика

Первое место в списке тренера заняла художественная гимнастика.

По словам эксперта, в этом виде спорта большое внимание уделяется развитию экстремальной гибкости, что может приводить к чрезмерной подвижности суставов и проблемам с опорно-двигательным аппаратом в будущем.

Кроме того, специалист обращает внимание на высокие психологические нагрузки, с которыми нередко сталкиваются юные спортсменки.

Плавание

Второе место оказалось неожиданным для многих — плавание.

Несмотря на репутацию одного из самых безопасных видов спорта, тренер считает, что постоянные занятия в бассейне имеют свои недостатки.

По его словам, регулярное пребывание в хлорированной воде связано с воздействием химических веществ на дыхательные пути. Кроме того, у профессиональных пловцов нередко возникают проблемы с плечевыми суставами из-за однообразной нагрузки.

Также эксперт отмечает, что плавание не является универсальным способом профилактики нарушений осанки и сколиоза, как принято считать.

Бокс, хоккей и другие травмоопасные виды спорта

Третью позицию занимают виды спорта, связанные с высоким риском травм.

Прежде всего речь идет о боксе, где спортсмены получают удары по голове, а также о хоккее и других контактных дисциплинах.

По мнению тренера, подобные нагрузки могут иметь долгосрочные последствия для здоровья ребенка.

Какие виды спорта эксперт считает наиболее полезными

В список наиболее предпочтительных направлений Дмитрий Ходан включил:

Боевые единоборства — дзюдо, джиу-джитсу, айкидо, тхэквондо и некоторые другие дисциплины. По мнению специалиста, они развивают координацию, выносливость, баланс и уверенность в себе.

Большой теннис — помогает развивать силу, гибкость, скорость реакции и координацию движений.

Легкая атлетика — бег и спортивная ходьба способствуют гармоничному развитию организма и укрепляют сердечно-сосудистую систему.

При этом специалисты напоминают, что выбор спортивной секции всегда должен учитывать возраст ребенка, состояние здоровья, физические особенности и личные интересы.

У каждого вида спорта есть свои преимущества и ограничения. Эксперты советуют выбирать секцию не по моде или популярности, а с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Главное — чтобы занятия приносили удовольствие, способствовали гармоничному развитию и не становились причиной хронических травм или перегрузок.