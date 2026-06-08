Легендарная супермодель Синди Кроуфорд призналась, что не спешит прибегать к пластической хирургии. Оказалось, главным противником возможной подтяжки лица является ее супруг Рэнди Гербер, который убеждает звезду сохранить естественную красоту.

Супермодель Синди Кроуфорд неожиданно откровенно высказалась о пластической хирургии и рассказала, почему до сих пор не решилась на подтяжку лица.

По словам 60-летней звезды, главным противником радикального омоложения оказался ее муж — бизнесмен Рэнди Гербер. Супруг убежден, что Синди прекрасно выглядит и не нуждается в подобных вмешательствах.

«Ты красивая», — говорит Гербер жене, которая признается, что он даже предпочитает видеть ее без макияжа.

Кроуфорд не скрывает, что внимательно следит за современными достижениями косметологии. За последние годы она неоднократно прибегала к различным омолаживающим процедурам, включая лазерные методики и PRP-терапию. Однако к пластической хирургии модель пока относится с осторожностью.

Кроме того, у Синди существует своеобразное соглашение с ее давней подругой и визажистом Соней Кашук. Обе пообещали друг другу не делать подтяжку лица.

При этом супермодель признает, что соблазн иногда возникает. Особенно после того, как она увидела результаты омоложения у Крис Дженнер, которые вызвали восхищение как среди знаменитостей, так и среди поклонников.

Как сообщает Daily Mail, недавно Кроуфорд также рассказала о возрастной особенности, которая беспокоит ее уже около десяти лет. Речь идет об опущении верхнего века, из-за которого модель старается избегать крупных планов в ранние утренние часы.

По словам звезды, ее лицо окончательно «просыпается» только к девяти утра, поэтому в это время она предпочитает не участвовать в фотосъемках крупным планом.

Несмотря на возрастные изменения, Синди Кроуфорд остается одной из самых востребованных и узнаваемых женщин в мире моды и красоты. В конце мая она и Рэнди Гербер отметили 28-ю годовщину совместной жизни, продолжая считаться одной из самых крепких пар шоу-бизнеса.

Синди Кроуфорд не скрывает, что внимательно относится к уходу за собой и использует современные косметологические возможности, однако пока предпочитает сохранять естественность. Поддержка супруга и уверенность в собственной привлекательности помогают ей принимать возрастные изменения без радикальных вмешательств и оставаться иконой красоты для миллионов поклонников по всему миру.