В Украине были опробованы различные способы оповещения населения о российских дронах, ракетах и других угрозах. От громких уведомлений сотового вещания на мобильных телефонах жители Украины отказались и используют их редко, пишет LSM+. Украинцы чаще получают информацию об атаках через приложения, которые сами скачивают на свои телефоны, или в Telegram-каналах.

В Харькове — городе, который находится всего в паре десятков километров от российской границы и еще ближе к линии фронта, — услышав воздушную тревогу на улицах, реагируют лишь единицы. Похожая ситуация и в столице, Киеве. Там совсем недавно российские ракеты и дроны унесли несколько жизней и уничтожили рынок, музей и жилые дома. Жители говорят, что невозможно постоянно жить в страхе, к тому же годами.

«Да, за семью боюсь. Их отправляю в убежище, а сама остаюсь. Сама остаюсь в квартире, за них я боюсь, мне так спокойнее, потому что я к этому привыкла, так как езжу на фронт», — рассказала волонтер Анна-Мария Мельник.

«Сейчас я уже не реагирую так, как в начале войны. Чувство страха притупилось.

Возле нашего дома упала ракета, погиб 12-летний мальчик. Это было большое горе, было много пострадавших. В тот день наш жилой квартал обстреливали со всех сторон. Было пять-шесть обстрелов. Тогда мы прятались в убежище. Сейчас уже не так страшно. Иной раз я просто задергиваю шторы. Решила, что штор будет достаточно», — продолжила она.

Вначале использовалось сотовое вещание, но от него постепенно отказались, так как жители в настройках мобильных телефонов все чаще предпочитали отключать любые экстренные уведомления.

Сейчас используются приложения, которые каждый может настроить индивидуально, выбирая тип и громкость уведомлений.

«Например, в Киеве у нас есть специальное приложение — "Киев цифровой". Там собрана вся оперативная информация о Киеве. Также есть новости о том, где купить билеты на автобус, какие-то небольшие городские новости. Но как дополнительная функция — возможность включить уведомления о воздушных тревогах», — пояснил представитель Киевского центра журналистской солидарности Никита Головченко.

«Вот здесь сегодня, вчера — своего рода история», — сказал Головченко, показывая приложение.

Он рассказал, что проблем с приложением до сих пор не возникало, и оно работало даже в моменты, когда к нему одновременно подключалось огромное количество людей. Это приложение предназначено специально для Киева, но есть и другие, где можно отметить и другие интересующие регионы. Там можно выбрать — получать ли только тихую вибрацию или громкий предупреждающий сигнал, похожий на сотовое вещание. В приложении также сразу отображается тип тревоги.

«В некоторых регионах воздушные тревоги объявляются очень часто, потому что атакуют не только эти регионы, но и другие — более отдаленные. Получаются такие транзитные дроны и ракеты, которые пролетают над вашим регионом.

Если жители этих областей будут реагировать на каждую воздушную тревогу, то они не смогут ни работать, ни жить. Они будут постоянно сидеть в бункерах и не смогут нормально существовать.

Конечно, в некоторых ситуациях это опасно, но такова реальность прифронтовых регионов», — сказал Головченко.

Например, в некоторых регионах в течение дня может быть десять тревог и более.

«Это хорошая идея — дать возможность выбирать, как получать уведомления о воздушной тревоге. Чтобы можно было выбрать — включить или выключить. Но нужно учитывать, что её слышно и на улице. Ночью во время сна можно услышать сирены на улице, а телефон будет молчать. И тогда можно принять решение — вставать или продолжать спать», — отметил Головченко.

Однако у жителей Украины есть еще один удобный инструмент.

«У нас в Telegram-канале в принципе есть всё», — сказала Мельник.

«Могу сказать, что у себя в Киеве уведомления в приложении я отключил», — поделился Головченко. «Потому что я вижу эти уведомления в Telegram. Но без звука. Потому что здесь так: если действительно идет крупная атака, то ее слышно везде и всем. Но если это небольшая тревога, когда несколько дронов залетели в Киевскую область, особенно если это где-то в 100 километрах, нет смысла получать воздушную тревогу. Не очень приятно постоянно слышать обо всех воздушных тревогах», — продолжил он.

У Украины есть официальный информационный канал в Telegram. Там информация с описанием атак размещается очень оперативно.

Это то, что подчеркивают местные жители: нет одного универсального способа оповещения населения о каждой опасности. Существует комплекс инструментов — приложения, которые могут работать по принципу сотового вещания, информационный Telegram-канал, оповещения по телевидению и радио, а также городские сирены. При этом сотовое вещание используется все реже и лишь в отдельных частях Украины.