Инвесторы-активисты Grizzly Research обвинили Pirelli в тесных связях с Россией. Они утверждают, что итальянский производитель шин, кроме прочего, поставляет свою продукцию российским военным. Pirelli отрицает обвинения, компания поручила своим юристам защитить деловую репутацию. Акции Pirelli в Милане упали на 13%.

Активисты утверждают, что нашли расхождение между публично раскрываемыми Pirelli доходами и данными из российских отчетов. По их версии, 10% чистой прибыли производителя шин приходятся на операции в России, тогда как Pirelli сообщает, что на Россию, Ближний Восток, Африку и Индию вместе взятые приходится 6% доходов.

Также Grizzly Research утверждает, что шинный центр Pirelli в Донецке обслуживает российских военных. Активисты рассказали, что звонили в центр и на российскую горячую линию Pirelli и получали возможность оформить заказ.

Завод Pirelli в Кирове находится на одной территории с заводом института НИИР «Ростех». Grizzly Research утверждает, что этот институт владеет долей 25% в ряде российских активов Pirelli, и есть еще один миноритарий с долей 9,99%, который, судя по всему, тесно с ним связан.

В Pirelli заявили, что утверждения Grizzly Research «не соответствуют действительности». Компания поручила своим юристам «принять меры во всех юрисдикциях» для защиты деловой репутации и акционеров.

Pirelli & C — итальянская компания, контролируемая китайским химическим гигантом Sinochem Holdings. Один из крупнейших производителей автомобильных шин в мире (пятый по выручке в 2007 году). Штаб-квартира находится в Милане, Италия. Компания была основана 28 января 1872 года Джованни Баттистой Пирелли под названием G.B. Pirelli & C. Изначально занималась производством и продажей изделий из резины.