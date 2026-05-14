Эвика Силиня решила уйти в отставку: правящая коалиция в Латвии фактически распалась 20 7173

Дата публикации: 14.05.2026
Изображение к статье: Эвика Силиня
ФОТО: LETA

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила об отставке, признав фактический распад правительства. В своем эмоциональном обращении она связала кризис с вопросами безопасности, конфликтом вокруг Министерства обороны и действиями партнеров по коалиции.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в четверг официально объявила о своей отставке. Вместе с этим прекратило работу и возглавляемое ею правительство.

В обращении к СМИ Силиня заявила, что главным приоритетом для нее всегда оставались безопасность и благополучие жителей страны, а нынешний политический кризис мешает государству работать в условиях растущих угроз безопасности.

«Жителям Латвии сейчас нужно чувство безопасности, а не партийные ссоры и дележ должностей», — подчеркнула она.

Ключевой причиной кризиса премьер фактически назвала ситуацию вокруг бывшего министра обороны Андриса Спрудса и инциденты с боевыми дронами в Латгале.

По словам Силини, именно после этих событий она окончательно утратила доверие к министру обороны.

«Я не могла не реагировать, если обещания не выполняются», — заявила премьер.

Она подчеркнула, что война России против Украины изменила ситуацию во всей Европе, а потому Латвия больше не может позволить себе политическую расслабленность в вопросах обороны.

Фактически Силиня дала понять, что конфликт вокруг Министерства обороны стал не просто кадровым спором, а вопросом доверия к способности государства реагировать на угрозы безопасности.

Премьер напомнила, что правительство принимало тяжелые решения при формировании бюджета, включая сокращение расходов министерств, чтобы увеличить финансирование безопасности и армии.

По ее словам, именно поэтому она считает себя вправе требовать конкретных результатов от ответственных министров.

Отдельную часть выступления Силиня посвятила критике партии «Прогрессивные», которая накануне призвала президента начать консультации о формировании нового правительства.

Премьер заявила, что вместо совместной работы по укреплению безопасности партнеры по коалиции выбрали «политическое отступление».

Она также обвинила «Прогрессивных» в том, что партия брала на себя обязательства и должности, но не смогла довести обещания до результата.

«Жители Латгале не должны жить в неопределенности из-за политических игр», — сказала Силиня.

При этом премьер подчеркнула, что считает свою коалицию из «Нового Единства», «Прогрессивных» и Союза зеленых и крестьян сложной, но необходимой конструкцией для сохранения стабильности в стране.

Сейчас же, по мнению Силини, узкие партийные интересы и политическая конкуренция взяли верх над ответственностью.

Она назвала свое решение об отставке «непростым, но честным».

При этом премьер отдельно подчеркнула, что уходит с должности, но не собирается уходить из политики.

После выступления журналистам не дали возможности задать вопросы. За спиной Силини во время обращения стояли министры от «Нового Единства».

Политический кризис в Латвии резко обострился в последние дни после конфликта вокруг отставки министра обороны Андриса Спрудса. После этого «Прогрессивные» заявили, что правительство фактически утратило дееспособность, а Союз зеленых и крестьян признал, что коалиция больше не работает.

Теперь дальнейшее развитие событий будет зависеть от консультаций президента Эдгара Ринкевича с партиями Сейма. Несмотря на то что до выборов осталось всего пять месяцев, глава государства уже заявил: Латвии необходимо полноценное дееспособное правительство с поддержкой парламента.

#выборы #президент #кризис #Латвия #коалиция #парламент #правительство #отставка #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
