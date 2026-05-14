В Испании на 100-м году жизни скончался американский актер Джек Тейлор, известный по ролям в европейских фильмах ужасов и культовых кинолентах XX века. До своего столетия артист не дожил всего несколько месяцев.

Актер Джек Тейлор ушел из жизни в возрасте 99 лет. Звезда фильмов ужасов скончался вчера в Испании, где проживал уже более 60 лет. О смерти актера сообщило издание El Mundo, информацию также подтвердил The Hollywood Reporter. Джек Тейлор умер в Испании, где прожил более 60 лет. В октябре ему должно было исполниться 100 лет.

Тейлор известен преимущественно ролями второго плана в европейских фильмах ужасов. Джек снимался в хорроре Хесуса Франко «Граф Дракула» с Кристофером Ли в главной роли, также он появлялся и в других нишевых лентах режиссера — «Вампирша» и «Эжени». В начале 80-х вышла картина «Конан-варвар» с Арнольдом Шварценеггером, в которой Тейлор сыграл священника. В 1999 году Джек снялся в «Девятых вратах» Романа Полански.

Артист родился в Орегон-Сити, штат Орегон. Тейлор пытался построить карьеру на родине, он даже появился в популярном телешоу «Программа Джека Бенни», где также снималась Мэрилин Монро. Однако успех Джеку не сопутствовал, и поэтому он решил попытать удачу в другой стране.

Актер перебрался в Мексику, где выучил испанский язык и начал сниматься в кино. В начале 60-х американец прибыл в Испанию, где выступил на сцене. В конце концов, Тейлор решил остаться в Европе. Через два года он снялся в легендарной картине «Клеопатра» с Элизабет Тейлор. Правда, роль была настолько крошечной, что увидеть там Джека практически невозможно.

По мнению редакции, Джек Тейлор стал одним из тех актеров, чьи имена не всегда стояли на первом плане, но без которых невозможно представить атмосферу европейского жанрового кино прошлого века. Его работы навсегда останутся частью классической эпохи хорроров и приключенческого кинематографа.