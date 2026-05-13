Первый полуфинал «Евровидения» состоялся. Кто прошел в финал 0 1757

Дата публикации: 13.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сцена Евровидения 2026
ФОТО: Youtube

Во вторник в Вене определились первые финалисты «Евровидения». В следующий этап прошли Израиль, Финляндия, Литва и еще семь стран, а сам конкурс оказался в центре политических споров и протестов из-за участия Израиля.

Первый полуфинал «Евровидения» в Вене завершился выходом в финал десяти стран. Среди них — Финляндия, считающаяся одним из фаворитов конкурса, а также Израиль и Литва.

По итогам голосования путевки в финал получили Бельгия, Греция, Хорватия, Израиль, Литва, Молдова, Польша, Сербия, Финляндия и Швеция.

В то же время за бортом конкурса остались Эстония, Грузия, Черногория, Португалия и Сан-Марино.

Одной из самых обсуждаемых тем нынешнего «Евровидения» стало участие Израиля на фоне войны в секторе Газа. Несколько стран решили бойкотировать конкурс.

Ирландия, Исландия, Нидерланды, Словения и Испания отказались участвовать в «Евровидении», а Ирландия, Словения и Испания также не стали транслировать шоу по телевидению.

Что важно понимать: нынешний конкурс проходит с самым низким количеством участников за более чем 20 лет — после расширения «Евровидения» в 2004 году такого малого числа стран еще не было.

На сцене представитель Израиля Ноам Бетан исполнил песню «Michelle» сразу на трех языках — иврите, французском и английском. Выступление сопровождалось активной поддержкой части зрителей в зале, которые размахивали израильскими флагами.

Одновременно в центре Вены прошли акции протеста. Несколько десятков пропалестинских активистов установили символические гробы в знак протеста против войны в Газе.

Директор конкурса Мартин Грин позже заявил, что происходящее демонстрирует возможность свободного выражения мнений в Австрии.

Несмотря на политический фон, музыкальная часть конкурса остается в центре внимания миллионов зрителей по всей Европе. Теперь участники готовятся к следующему этапу и борьбе за победу в финале.

Латвия выступает во втором полуфинале 14 мая.

Автор - Юлия Баранская
Автор - Юлия Баранская
