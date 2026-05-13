Мёртвые хорьки и граната: бывшая сотрудница секонд-хенда рассказала о странных находках

Дата публикации: 13.05.2026
Изображение к статье: Мёртвые хорьки и граната: бывшая сотрудница секонд-хенда рассказала о странных находках

Бывшая сотрудница благотворительного магазина поделилась историями о самых необычных и пугающих вещах, которые люди приносили в качестве пожертвований. Среди находок оказались мёртвые хорьки, граната времён Второй мировой войны и использованные медицинские принадлежности. Ее откровение удивило пользователей сети.

Женщина, ранее работавшая в благотворительном магазине, рассказала о самых странных и пугающих вещах, которые люди приносили в качестве пожертвований. Ее история вызвала бурную реакцию в соцсетях и заставила многих задуматься о том, что именно попадает в секонд-хенды.

Бывшая сотрудница магазина по имени Мэг, известная в TikTok под ником alottameg, поделилась историями из "закрытой группы работников благотворительных магазинов". По ее словам, люди нередко отдают вещи, которые шокируют даже сотрудников с многолетним опытом.

Фото: tiktok.com/@alottameg

Какие находки шокировали работников магазинов

Мэг рассказала, что однажды среди пожертвований нашли двух мертвых хорьков в чемодане. Еще один случай оказался еще опаснее. В магазин принесли гранату времен Второй мировой войны, из-за чего пришлось вызывать саперов.

По словам женщины, подобные ситуации происходят чаще, чем многие думают. Люди иногда случайно или намеренно отдают оружие, подозрительные предметы и даже медицинские принадлежности.

Она также вспомнила, как ей попадался набор для домашней клизмы, а другие сотрудники рассказывали об использованных средствах гигиены, стеклянных глазах и вещах с клопами.

Реакция соцсетей

После публикации ролика тысячи людей начали делиться собственными историями. Один из пользователей рассказал, что обнаружил в пакете с одеждой сразу 20 стеклянных глаз. Он назвал находку довольно тревожной.

Некоторые комментаторы признались, что подобные находки полностью изменили их отношение к покупкам в секонд-хендах и к тому, как люди избавляются от ненужных вещей.

"Постельное белье, по которому ползают клопы, и использованный кошачий наполнитель", - написал один из пользователей.

Что можно отдавать в благотворительные магазины

Сотрудники магазинов напоминают, что пожертвования должны быть чистыми, безопасными и пригодными для продажи. Обычно принимаются одежда, обувь, книги, игрушки, предметы для дома и винтажные вещи в хорошем состоянии.

Работники секонд-хендов советуют перед пожертвованием убедиться, что вещь безопасна, чиста и действительно может пригодиться другим людям.

Пользователи соцсетей признались, что после таких историй стали иначе относиться к благотворительным магазинам и к вещам, которые люди туда отдают.

Автор - Светлана Тихомирова
Автор - Светлана Тихомирова
