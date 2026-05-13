Кто виноват? В Иманте произошла авария BMW и мотоцикла с довольно тяжелыми последствиями 0 1665

Дата публикации: 13.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дорожное происшествие с экстренной помощью
ФОТО: скриншот видео TV3

В понедельник днем в микрорайоне Иманта столкнулись автомобиль BMW и мотоцикл. Водитель мотоцикла в результате столкновения получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

На пешеходном переходе розовой краской отмечено место, где после аварии в понедельник находился автомобиль BMW. Мотоцикл после удара оказался на островке между полосами движения. Те, кто видел последствия аварии, рассуждают о том, как именно произошло столкновение, Об этом сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

«Я думаю, что кто-то выехал отсюда, со стороны магазина. Потому что там один поворот к „Maxima“ и другой — от „Mego“ на эту дорогу. И, скорее всего, кто-то выехал с этого поворота и, возможно, не заметил мотоциклиста, потому что сейчас они несутся с такой скоростью, что их практически невозможно увидеть. Мотоцикл уже лежал на газоне. Но поскольку он оказался на газоне, я думаю, что удар был именно сбоку, если его отбросило туда», — говорит мужчина, видевший последствия аварии.

«Мы с мужем просто предположили, что, вероятнее всего, мотоцикл, возможно, тормозил, а BMW просто врезался в него. По крайней мере, так выглядело — и по положению мотоцикла, и по тому, как стоял BMW. Я думаю, что виноват BMW. Возможно, шел пешеход, мотоцикл снизил скорость, а она просто не успела затормозить, потому что у нее разбита именно эта сторона. Видно, что она, очевидно, в него въехала», — рассказывает очевидец Виктория.

Поврежденный BMW припаркован неподалеку от места аварии. На стекле имеется разрешение на парковку из расположенного рядом дома. Возможно, водитель BMW выезжала со двора и не заметила мотоциклиста, двигавшегося по главной дороге. Правоохранители пока начали процесс об административном правонарушении и выясняют, кто из водителей виновен в столкновении.

«Вызов на место происшествия мы получили в 17:25. На месте пострадал один человек — водитель мотоцикла, получивший политравму. Он был доставлен в больницу в сознании, в стабильном состоянии», — сообщил представитель Службы неотложной медицинской помощи Микс Дуцис.

«Это место очень неблагоприятное. Здесь прямая дорога, на которой не снижают скорость. Нужно быть очень внимательными», — отмечает местная жительница.

И водителям, и пешеходам следует быть очень осторожными, поскольку мотоциклистов на улицах становится все больше.

#ДТП #скорость #травмы
Автор - Юлия Баранская
Автор - Юлия Баранская
