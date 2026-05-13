В ближайшие дни в Латвии станет заметно теплее: уже к пятнице и субботе воздух местами прогреется до +23 градусов. Однако синоптики предупреждают, что погодная ситуация остается нестабильной, и в начале следующей недели возможно новое похолодание.

После прохладной и дождливой погоды в Латвии ожидается потепление. По текущим прогнозам, температура воздуха начнет постепенно повышаться уже в четверг.

При этом ближайшая ночь останется холодной. При ясном небе температура может опуститься до +2..+7 градусов, а местами на траве ожидаются заморозки.

Днем в четверг воздух прогреется до +13..+18 градусов.

Настоящее потепление синоптики прогнозируют на пятницу и субботу. Во многих районах страны температура поднимется до +18..+23 градусов, хотя у моря будет заметно прохладнее.

Осадков в ближайшие дни ожидается немного. Облачность останется переменной, а кратковременные дожди с грозами возможны главным образом в Курземе.

Более обширные зоны осадков могут прийти в Латвию в субботу и воскресенье.

Что важно знать: погода сейчас остается очень чувствительной к направлению ветра. Именно от этого будет зависеть, придет ли в страну почти летняя жара или же снова вернется прохлада с Балтийского моря.

Синоптики отмечают, что в конце недели Латвия окажется на границе между более холодными воздушными массами на западе Европы и жарким воздухом на востоке.

Если ветер сменится на восточный, температура воздуха в отдельных районах страны может приблизиться даже к +30 градусам. Однако пока вероятность такого сценария остается не самой высокой.

Более вероятно, что ветер сохранится северного или северо-западного направления и принесет более прохладный морской воздух.

После затяжной прохладной весны даже кратковременное потепление может заметно изменить ощущение погоды, особенно в центральной и восточной части страны.