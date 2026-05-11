Рианна пополнила коллекцию своих знаменитых татуировок необычным и очень личным рисунком — на этот раз эскиз для татуировки создали ее дети.

Вместо профессионального эскиза для тату-мастера она использовала настоящие детские каракули.

Новый рисунок появился на ноге певицы — чуть ниже колена.

Татуировку выполнил известный нью-йоркский мастер Кит МакКёрди, более известный как Bang Bang, который работает со многими мировыми знаменитостями.

На опубликованном в Instagram видео видно, как мастер переносит на кожу рисунки, сделанные детьми певицы — 4-летним RZA, 2,5-летним Riot и восьмимесячной Rocki.

Рядом с эскизами лежат детские наклейки с героями мультсериала «Щенячий патруль», что делает процесс еще более семейным и личным.

Рианна давно известна своей любовью к необычным татуировкам.

Многие из них становились модными трендами — например, маленькая звезда возле уха, татуировка маори на руке или сокол на стопе.

Но новая работа заметно отличается от предыдущих — здесь акцент сделан не на стиле, а на эмоциональной ценности.

Для многих поклонников это выглядит как попытка сохранить часть детства своих детей буквально «на себе».

Сейчас подобные максимально личные татуировки становятся все более популярными среди знаменитостей — вместо идеальных рисунков звезды все чаще выбирают отпечатки детских ладоней, почерк или рисунки своих детей.

Новая татуировка появилась во время поездки певицы в Нью-Йорк, куда она приехала вместе с рэпером A$AP Rocky на Met Gala 2026.

Как и в предыдущие годы, Рианна появилась на мероприятии одной из последних — уже после большинства гостей.

Несмотря на редкие музыкальные релизы в последние годы, певица по-прежнему остается одной из самых обсуждаемых звезд в мире поп-культуры.