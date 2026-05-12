Изменение цвета, формы или размера родинки может быть одним из первых признаков меланомы — опасного вида рака кожи.

В основном заболевают люди старше 50 лет. Образование меланомы можно распознать по ряду изменений на коже, в том числе если родинка меняет цвет, форму и размер, рассказала врач-патологоанатом Екатерина Мотлух.

«Опасность меланомы — в её скрытом развитии и быстром метастазировании. Опухоль может появиться на месте обычного невуса – родинки — или на неизменённой коже. Главное — вовремя заметить тревожные признаки. Ключевые признаки, при которых стоит немедленно обратиться к врачу: изменение формы, цвета, размера; появление дочерних образований или уплотнений рядом; резко начавшийся рост», — сказала врач.

«Форма — выпуклая, приподнятая над уровнем кожи — лучше всего это видно при боковом освещении. Изменения — ускоренный рост образования. Границы — неправильные, с «изрезанными» краями. Асимметрия — одна половина образования не похожа на другую. Размер — больше 6 миллиметров. Окраска — неравномерная, с беспорядочным включением коричневых, чёрных, серых, розовых и белых участков», — рассказала Мотлух.

Она отметила, что ранняя самодиагностика крайне важна, однако окончательный диагноз ставится с помощью дерматоскопии, удалении образования с последующим гистологическим исследованием.

«Если вы заметили изменения в родинке — не ждите. Запишитесь к дерматологу уже сегодня. Лучше убедиться, что всё в порядке, чем пропустить начало болезни», — отметила собеседница.

Она добавила, что главными причинам роста заболеваемости меланомой сегодня называют злоупотребление загаром, воздействие ультрафиолета и постоянную травматизацию родинок.

«Меланома встречается реже, чем базальноклеточный и плоскоклеточный раки кожи. У мужчин и женщин примерно равнозначно. Меланома развивается из меланоцитов — клеток, вырабатывающих пигмент меланин, и может поражать не только кожу, но также слизистые оболочки и сетчатку глаз», — сказала Мотлух.

Специалисты напоминают, что раннее выявление меланомы значительно повышает шансы на успешное лечение. При любых подозрительных изменениях кожи врачи советуют не откладывать визит к дерматологу и избегать чрезмерного воздействия ультрафиолета.