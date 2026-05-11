Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Вене открыли «Евровидение-2026»: Израиль встретили без скандалов, а Латвия вышла в блестящем образе 1 971

Lifenews
Дата публикации: 11.05.2026
BB.LV
ФОТО: twitter

В Вене прошла официальная церемония открытия «Евровидения-2026». Участники конкурса прошли по бирюзовой ковровой дорожке перед тысячами зрителей, а подготовка к шоу сопровождалась бойкотами, протестами и усиленными мерами безопасности.

В столице Австрии официально стартовал 70-й конкурс «Евровидение».

Церемония открытия прошла в центре Вены — от Бургтеатра до городской ратуши была расстелена бирюзовая ковровая дорожка длиной около 170 метров. Именно по ней участники конкурса прошли к зданию ратуши под аплодисменты тысяч зрителей.

Артистов встречали бургомистр Вены Михаэль Людвиг и организаторы конкурса.

Несмотря на праздничную атмосферу, нынешнее «Евровидение» сопровождается одной из самых напряженных подготовок за последние годы.

Сразу несколько телекомпаний — из Нидерландов, Ирландии, Исландии, Испании и Словении — объявили бойкот конкурсу из-за участия Израиля.

Тем не менее на самой церемонии открытия серьезных протестов не произошло. Когда на дорожке появился представитель Израиля Ноам Беттан, массового недовольства со стороны публики не последовало.

Небольшие акции протеста проходили отдельно от основной площадки — их участники требовали отстранить Израиль от конкурса из-за военной операции в секторе Газа.

Из-за повышенного внимания к теме безопасности власти Австрии усилили охрану израильской делегации. По данным местных СМИ, австрийские службы также сотрудничают с ФБР США для предотвращения возможных кибератак во время конкурса.

Несмотря на политический фон, сама церемония прошла как масштабный музыкальный праздник: фанаты встречали участников под музыку «Евровидения», поднимая в воздух смартфоны и флаги разных стран.

Открытие традиционно считается самым гламурным событием конкурса. Участники заранее готовят специальные образы, и в этом году среди главных цветов на дорожке особенно выделялись черный и красный.

Латвию на конкурсе представляет певица Atvara. На церемонии открытия она появилась в серебристом блестящем платье с длинным черным шлейфом — образ перекликался с ее сценическим костюмом, украшенным кристаллами.

Atvara выступит во втором полуфинале «Евровидения» 14 мая в 22:00.

Сейчас букмекеры называют главными фаворитами конкурса Финляндию, Грецию, Данию, Францию и Австралию. Украинскому проекту LELÉKA прогнозируют место в первой десятке.

Всего в конкурсе участвуют 35 стран, однако после двух полуфиналов в финал пройдут только 25 участников.

Главное шоу состоится 16 мая на сцене Wiener Stadthalle.

Читайте нас также:
#Израиль #Евровидение #Латвия #телевидение #шоу-бизнес #протесты #безопасность #культура #музыка #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дэвид Аттенборо. Иконка видео
Изображение к статье: Бонни Тайлер
Изображение к статье: Представительницы Латвии Atvara на сцене Евровидения
Изображение к статье: Инфлюенсер Денис Ерёмин с партнером

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как улучшить вкус вареного картофеля
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 альтернатив сахару в кофе: кулинарные советы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Мобильный телефон, карта Латгале и нефтебаза на фоне
Наша Латвия
Изображение к статье: Картофельные драники без яиц и муки: быстрый и вкусный рецепт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Содержание неинтересного медиаресурса выкачивает из бюджета сотни миллионов евро. Эксклюзив!
Бизнес
1
Изображение к статье: Жизнь уже не будет прежней: эти знаки зодиака стоят на пороге судьбоносных перемен
Люблю!
1
Изображение к статье: Как улучшить вкус вареного картофеля
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 альтернатив сахару в кофе: кулинарные советы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Мобильный телефон, карта Латгале и нефтебаза на фоне
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео