В Вене прошла официальная церемония открытия «Евровидения-2026». Участники конкурса прошли по бирюзовой ковровой дорожке перед тысячами зрителей, а подготовка к шоу сопровождалась бойкотами, протестами и усиленными мерами безопасности.

Церемония открытия прошла в центре Вены — от Бургтеатра до городской ратуши была расстелена бирюзовая ковровая дорожка длиной около 170 метров. Именно по ней участники конкурса прошли к зданию ратуши под аплодисменты тысяч зрителей.

Артистов встречали бургомистр Вены Михаэль Людвиг и организаторы конкурса.

Несмотря на праздничную атмосферу, нынешнее «Евровидение» сопровождается одной из самых напряженных подготовок за последние годы.

Сразу несколько телекомпаний — из Нидерландов, Ирландии, Исландии, Испании и Словении — объявили бойкот конкурсу из-за участия Израиля.

Тем не менее на самой церемонии открытия серьезных протестов не произошло. Когда на дорожке появился представитель Израиля Ноам Беттан, массового недовольства со стороны публики не последовало.

Небольшие акции протеста проходили отдельно от основной площадки — их участники требовали отстранить Израиль от конкурса из-за военной операции в секторе Газа.

Из-за повышенного внимания к теме безопасности власти Австрии усилили охрану израильской делегации. По данным местных СМИ, австрийские службы также сотрудничают с ФБР США для предотвращения возможных кибератак во время конкурса.

Несмотря на политический фон, сама церемония прошла как масштабный музыкальный праздник: фанаты встречали участников под музыку «Евровидения», поднимая в воздух смартфоны и флаги разных стран.

Открытие традиционно считается самым гламурным событием конкурса. Участники заранее готовят специальные образы, и в этом году среди главных цветов на дорожке особенно выделялись черный и красный.

Латвию на конкурсе представляет певица Atvara. На церемонии открытия она появилась в серебристом блестящем платье с длинным черным шлейфом — образ перекликался с ее сценическим костюмом, украшенным кристаллами.

Atvara выступит во втором полуфинале «Евровидения» 14 мая в 22:00.

Сейчас букмекеры называют главными фаворитами конкурса Финляндию, Грецию, Данию, Францию и Австралию. Украинскому проекту LELÉKA прогнозируют место в первой десятке.

Всего в конкурсе участвуют 35 стран, однако после двух полуфиналов в финал пройдут только 25 участников.

Главное шоу состоится 16 мая на сцене Wiener Stadthalle.