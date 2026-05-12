Проверка опоры моста "Rail Baltica" на Даугаве и железнодорожной эстакады у аэропорта выявила лишь частичное выполнение решения правительства.

Служебная проверка незавершенной опоры моста "Rail Baltica" на Даугаве и начатой железнодорожной эстакады в Марупе пришла к выводу, что решение правительства выполнено лишь частично, поскольку правительство установило другие приоритеты проекта, сообщил агентству ЛЕТА заместитель директора Государственной канцелярии по вопросам государственного развития и межотраслевого управления, руководитель департамента межведомственной координации Петерис Вилкс.

Он указал, что решение правительства выполнено частично, так как правительство четко определило другие приоритеты проекта, а не строительство южного соединения рижского аэропорта и мост через Даугаву. "Это, конечно, был процесс, чтобы это остановить, потому что были взяты обязательства как перед Европейским союзом, так и перед строителями. То есть строительство частично шло по инерции и продолжалось", - пояснил Вилкс.

Он уточнил, что в ходе проверки оценивалось, насколько точно выполнено решение правительства от 10 декабря 2024 года, которое было первой попыткой пересмотреть весь проект. До этого в проекте в основном росли затраты и расширялся объем работ, но пересмотр финансирования не проводился.

Решение правительства от 10 декабря 2024 года предусматривает, что выполнение задач первого этапа обеспечивается в соответствии с доступным финансированием, без принятия финансовых обязательств без соответствующего покрытия, следует из протокольного решения Кабинета министров.

Также Вилкс сообщил, что служебная комиссия констатировала отдельные факты, получила разъяснения от Министерства сообщения и ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL), и эта информация будет направлена в Генеральную прокуратуру.

На заседании правительства во вторник министр экономики Виктор Валайнис заявил, что по сути, на основании заключения строителя, было принято решение, противоположное решению правительства. "Лобби строителей оказалось сильнее решения правительства", - сказал министр.

Доклад подтверждает что учреждения продолжали вкладывать средства в проекты, о которых уже было известно, что они не будут реализованы, тем самым уводя финансирование у других отраслей народного хозяйства.

Министр выразил мнение, что после решения правительства о приоритетах основной трассы все последующие решения должны были приниматься на правительственном уровне или, по крайней мере, правительство должно было быть полностью информировано о происходящем. По словам Валайниса, ситуация вновь подтверждает наличие существенных проблем в управлении проектом. Хотя в ходе проекта менялись министры, проблема глубже, поэтому необходима серьезная дискуссия о модели управления Минсообщения.

Также министр подчеркнул, что в данном случае были проигнорированы принятые правительством решения. Он указал, что хотя за реализацию проекта отвечает предприятие, у его акционера - Министерства сообщения - была конкретная задача от правительства, которая не была выполнена.

По словам Валайниса, у правительства было право решать о принятии или недопущении возможных рисков, однако в данном случае акционер допустил вложение нескольких десятков миллионов евро в неперспективном направлении, хотя было известно, что эти вложения не принесут результата.

Министр сообщения Атис Швинка заявил, что трудно аргументировать, если у Министерства экономики не хватает знаний и нет компетенции в отдельных вопросах, и строителем является не EDzL, а полное товарищество "B.S.L. Infra" (железнодорожная станции "Rail Baltica" и связанная с ней инфраструктура в рижском аэропорту), в то время как строителем Рижского центрального узла является "BeReRix". EDzL является национальным исполнителем проекта, представляющим Латвию в этом процессе, а строит строитель.

Министр сообщения также указал, что Минсообщения не согласно со всеми выводами служебной проверки.