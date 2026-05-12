Во вторник правительство поддержало решение о приобретении трёх вертолётов среднего класса для усиления возможностей Государственной пограничной охраны.

Планируемые расходы будут покрыты за счет кредитов, выделенных по линии Европейского фонда действий в области безопасности SAFE.

Согласно условиям SAFE, заключение договора на закупку вертолётов планируется до 30 мая этого года, а их поставка должна состояться в 2028 и 2029 годах, сообщили в Министерство внутренних дел Латвии.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис отметил, что вертолёты будут оснащены для охраны госграницы, а также для поисково-спасательных операций, тушения лесных пожаров, медицинской транспортировки и эвакуации, а также для других задач.

Кроме того, после поставки эти вертолёты смогут использоваться для перевозки солдат и офицеров.

За 80 миллионов евро республика получит не только вертолеты, но и обучение пилотов и обслуживающего персонала, а также техническое обслуживание в течение первых двух лет.

Как сообщалось, Латвия планирует в ближайшие годы использовать кредит в размере 3,49 миллиарда евро из фонда SAFE для закупки бронетехники, систем противовоздушной обороны и других целей.