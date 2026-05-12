Зритель программы Bez Tabu Дзинтарс, с которым журналисты встретились на автовокзале Айзкраукле, работает водителем пассажирского автобуса с 80-х годов прошлого века. За свою профессиональную карьеру перевозчика он успел поездить и по Европе. Не обошлось и без различных дорожных курьезов, однако, по словам Дзинтарса, ничего настолько абсурдного ему до сих пор переживать не приходилось.

Во время поездки из Яунелгавы у остановки «Личупес» перед автобусом остановился нетрафарированный оперативный автомобиль Государственной полиции, сообщает TV3.

Выяснилось, что внимание правоохранителей Дзинтарс привлек из-за выбранной скорости движения. На участке до указанной остановки частично замаскированный полицейский экипаж якобы зафиксировал, что массивный пассажирский автобус за пределами населенного пункта двигался со скоростью 65–70 километров в час, и за ним образовалась колонна автомобилей. Дзинтарс вспомнил разговор:

Почему вы так медленно едете?

Ну у меня же график...

Меня не интересует твой график, почему так медленно?

После устного предупреждения за слишком медленную езду и продолжения движения по маршруту Дзинтарс все же задумался о том, что действия так называемого дорожного патруля были некорректными. По мнению водителя, выбранная скорость полностью соответствовала требованиям безопасности и пассажирских перевозок.

Он пояснил, что на большой скорости на региональной дороге сложно заранее увидеть пассажиров на остановке, зимой их вообще не видно. Другой его коллега подтвердил, что в сельской местности людей можно увидеть за 20 метров или даже меньше, особенно если ехать на большой скорости. И раньше было регулирование, что автобусам за городом нельзя было ехать быстрее 70 км/ч. При этом надо соблюдать расписание.

В полиции же указали, что экипаж поступил корректно, никаких внешних условий для слишком медленной езды не было, и водителя автобуса даже можно привлечь за агрессивное вождение, потому что слишком медленная езда - это тоже агрессия, т.к. водитель создает помехи другим. Штраф за это - 70-250 евро.

"Понятно, что мы никому не нравимся, мы медленные. Мы большие и медленные", - подытожил Дзинтарс.