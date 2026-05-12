Редис — один из первых овощей на дачных грядках, который после зимнего дефицита пользуется большим спросом.
Выращивание редиса может сопровождаться некоторыми трудностями. Растение может пойти в стрелку, а корнеплоды вырасти мелкими, невкусными, твердыми и сухими.
В этой статье мы расскажем, как и чем подкормить редис, чтобы получить здоровые, хрустящие и вкусные плоды.
Прежде всего, необходимо обеспечить растению достаточное количество азота, так как без зеленой массы корнеплод не будет развиваться. Однако с азотом важно соблюдать меру.
Для этого можно использовать аммиачную селитру — 1 столовая ложка на 10 литров воды. Полученным раствором поливают грунт.
Чтобы избежать ситуации, когда на грядке будут только вершки, необходимо подкормить корешки калием и фосфором. Для этого применяют нитроаммофоску — 15-20 граммов на 1 квадратный метр.
Дачники отмечают, что хорошие результаты дает использование комплексных удобрений на основе гумата калия, что способствует повышению плодородия почвы.
Через неделю после подкормки грядку рекомендуется присыпать древесной золой.
