- Разведите одну чайную ложку овощной смеси или нитроаммофоски в 3 литрах воды и поливайте рассаду. В дальнейшем рекомендуется регулярно подкармливать слабым раствором минеральных удобрений вместе с поливом.

Для подкормок удобно использовать жидкие удобрения, такие как «Унифлор-рост», «Идеал» или другие, которые содержат основные элементы питания (азот, фосфор, калий, магний) и микроэлементы. Если минеральных удобрений нет, можно залить полстакана древесной золы кипятком, через сутки добавить 10 литров воды и поливать рассаду раз в неделю.

Также можно использовать минеральное удобрение AVA, которое содержит необходимые растениям элементы питания. Для этого залейте одну чайную ложку удобрения тремя литрами воды, дайте настояться три дня и поливайте каждое растение по столовой ложке раствора еженедельно.