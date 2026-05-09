Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Чем подкормить рассаду томатов и перцев? 0 246

Дом и сад
Дата публикации: 09.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чем подкормить рассаду томатов и перцев?

Советы опытного дачника и агронома Александра ХОРОБРОВЦА.

 

- Разведите одну чайную ложку овощной смеси или нитроаммофоски в 3 литрах воды и поливайте рассаду. В дальнейшем рекомендуется регулярно подкармливать слабым раствором минеральных удобрений вместе с поливом.

Для подкормок удобно использовать жидкие удобрения, такие как «Унифлор-рост», «Идеал» или другие, которые содержат основные элементы питания (азот, фосфор, калий, магний) и микроэлементы. Если минеральных удобрений нет, можно залить полстакана древесной золы кипятком, через сутки добавить 10 литров воды и поливать рассаду раз в неделю.

Также можно использовать минеральное удобрение AVA, которое содержит необходимые растениям элементы питания. Для этого залейте одну чайную ложку удобрения тремя литрами воды, дайте настояться три дня и поливайте каждое растение по столовой ложке раствора еженедельно.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как обновить линолеум в квартире с помощью подручных средств?
Изображение к статье: Как избавиться от домового гриба?
Изображение к статье: Как справиться с упадком сил во время рабочего дня
Изображение к статье: Унитаз

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Быстрый творожный крем на завтрак
Еда и рецепты
Изображение к статье: Катерина Шпица показала первые фото новорожденного сына и раскрыла его имя
Люблю!
Изображение к статье: Надоели магазинные пельмени? Добавьте это в воду, и вы получите новое блюдо
Еда и рецепты
Изображение к статье: Алла Пугачева.
Люблю!
Изображение к статье: Как быстро смягчить мясо для шашлыка
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как протереть листья комнатных растений от пыли для блестящего вида
Дом и сад
Изображение к статье: Быстрый творожный крем на завтрак
Еда и рецепты
Изображение к статье: Катерина Шпица показала первые фото новорожденного сына и раскрыла его имя
Люблю!
Изображение к статье: Надоели магазинные пельмени? Добавьте это в воду, и вы получите новое блюдо
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео